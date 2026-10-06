PepsiCo та Monster здобули в суді Індії маленьку перемогу щодо маркування "енергетичний напій"
Київ • УНН
Суд Індії призупинив розпорядження регулятора щодо заборони маркування "енергетичний напій" для PepsiCo та Monster Beverage. Раніше аналогічний позов подав Red Bull.
Індійський суд призупинив дію розпорядження регулятора у сфері безпеки харчових продуктів, яке забороняло компаніям PepsiCo та Monster Beverage використовувати на своїх бляшанках маркування "енергетичний напій", передає УНН із посиланням на Reuters.
У розпорядженні індійського регулятора від 30 червня виробникам напоїв із високим вмістом кофеїну, що продаються як "енергетичні напої", було наказано припинити використання цього визначення.
Нагадаємо
Австрійський виробник напоїв Red Bull подав позов проти індійського регулятора у сфері харчових продуктів через заборону використовувати визначення "енергетичний напій" без попереднього повідомлення; це рішення, як зазначено в судових документах, негативно впливає на поточні та заплановані інвестиції компанії в Індії.