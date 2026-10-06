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PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"

Киев • УНН

 • 3556 просмотра

Суд Индии приостановил действие распоряжения регулятора о запрете маркировки "энергетический напиток" для PepsiCo и Monster Beverage. Ранее аналогичный иск подала компания Red Bull.

PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Индийский суд приостановил действие распоряжения регулятора в сфере безопасности пищевых продуктов, которое запрещало компаниям PepsiCo и Monster Beverage использовать на своих банках маркировку "энергетический напиток", передает УНН со ссылкой на Reuters.

В распоряжении индийского регулятора от 30 июня производителям напитков с высоким содержанием кофеина, продаваемых как "энергетические напитки", было приказано прекратить использование этого определения.

Напомним

Австрийский производитель напитков Red Bull подал иск против индийского регулятора в сфере пищевых продуктов из-за запрета использовать определение "энергетический напиток" без предварительного уведомления; это решение, как указано в судебных документах, негативно влияет на текущие и запланированные инвестиции компании в Индии.

Антонина Туманова

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