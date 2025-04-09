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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28914 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.

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Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН

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Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

Хакан Фидан заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет лучше, чем смерти. Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны.

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Эрдоган подтвердил, что Турция будет среди гарантеров безопасности для Украины – Зеленский

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Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.

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Мировые цены на растительное масло и сливочное масло в марте резко взлетели – ФАО

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Рынок экспорта в Украине продолжает расти, несмотря на войну с рф - Свириденко

Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.

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В Турции продолжаются протесты после ареста мэра Стамбула: что говорят власти и оппозиция

Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.

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WSJ: Европа закрывает глаза на репрессии Эрдогана, потому что ей нужна Турция

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Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.

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В Стамбуле избрали временного мэра после заключения Имамоглу, протесты расширяются

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Папа Франциск восстанавливается после пневмонии: участие в пасхальных службах под вопросом

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Украине нужны европейские войска "с готовностью воевать", а не миротворцы - Жовква

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул важность вклада Европы в виде войск, готовых защищать Украину. Саммит в Париже имеет целью гарантировать безопасность Украины в будущем.

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