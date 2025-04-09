Макрон о саммите по безопасности: один из вопросов будет касаться длительного прекращения огня в войне и контроля

На саммите по безопасности обсудят длительное прекращение огня в Украине со стороны рф и контроль. Также будут дискутировать модель украинской армии и гарантии безопасности для страны.