Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
Алексей Крутых выиграл турнир M25 в Анталье, победив узбекистанца в финале. Вадим Урсу стал чемпионом турнира M15 в Шарм-эш-Шейхе, одолев британца в трех сетах.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
Турция прекращает экспорт лимонов, в том числе в Украину, с 8 апреля из-за неблагоприятной погоды и заморозков. Это решение направлено на поддержку внутреннего рынка и цен.
Хакан Фидан заявил, что любое мирное соглашение между Украиной и россией будет лучше, чем смерти. Турция поддерживает инициативу США по прекращению войны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна будет одним из гарантов безопасности для Украины.
В США перед Пасхой рекордно выросли цены на яйца из-за птичьего гриппа. Из-за этого американцы начали искать альтернативы, крася картофель и другие продукты.
В марте мировые цены на масло и масло выросли из-за сокращения производства и высокого спроса. Индекс цен на продовольствие ФАО превысил прошлогодний показатель на 6,9%.
В отеле в районе Мармариса произошел пожар, шесть человек отравились дымом. Всех 680 жителей эвакуировали и разместили в других отелях.
В Коджаэли 648 человек госпитализированы после употребления донер-кебаба. Двое владельцев бизнеса арестованы, а заведение опечатано из-за несоответствия продукции пищевым нормам.
Украинская сборная заняла второе место, завоевав 7 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Финляндии. Больше всего отличились Людмила Данилина и Руслана Муравская.
Совет Европы направит миссию в Турцию из-за ареста мэра Стамбула, который вызывает обеспокоенность по поводу демократии в стране. С 2016 года в Турции уволено 150 мэров, часто замененных ставленниками правительства.
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.
Кризис между США и союзниками Украины в ЕС подчеркивает значение оборонной промышленности Турции для безопасности Европы. Европа вынуждена закрывать глаза на репрессии Эрдогана.
Словакия значительно увеличит объемы импорта газа из "Газпрома" через "Турецкий поток" после остановки транзита через Украину. Возобновление транзита пока не имеет четких сроков.
В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
Эрдоган провел разговор с путиным по поводу безопасности судоходства в Черном море. Обсуждено возобновление зерновой инициативы и готовность Турции к мирным переговорам.
Цены на помидоры упали на 12% по сравнению с прошлым годом, турецкие томаты подешевели на 17%. Операторы рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен из-за стабильных поставок и низкого спроса.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.
Муниципальный совет Стамбула избрал временного мэра после заключения Экрема Имамоглу. Власти США выразили обеспокоенность арестом и массовыми протестами в Турции.
Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения пневмонии. Неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные богослужения или совершить визит в Турцию в мае.
Зеленский заявил о необходимости иностранного контингента для контроля ситуации после заключения мирного соглашения с россией. Он подчеркнул важность мониторинга и совместных тренировок.
На саммите по безопасности обсудят длительное прекращение огня в Украине со стороны рф и контроль. Также будут дискутировать модель украинской армии и гарантии безопасности для страны.
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул важность вклада Европы в виде войск, готовых защищать Украину. Саммит в Париже имеет целью гарантировать безопасность Украины в будущем.