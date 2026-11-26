Украина выдала Германии и Турции двух иностранцев, находившихся в международном розыске за мошенничество. Экстрадиция состоялась 19 и 20 ноября 2026 года. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Германию передали мужчину, который, по данным немецких правоохранителей, действовал в составе преступной группировки. Ее участники обманули потерпевших на сумму более 2 млн грн.

Иностранца задержали в августе 2026 года в Киевской области. Ранее его уже задерживали в Украине в конце 2019 года, однако тогда экстрадиция не состоялась.

В Турцию экстрадировали 44-летнего гражданина этой страны, которому по 18 обвинительным приговорам в общей сложности назначили почти 65 лет лишения свободы.

По данным следствия, в течение 2015–2021 годов мужчина мошенническим путем завладевал средствами граждан, незаконно использовал чужие банковские карты и проводил финансовые операции без согласия владельцев счетов. От его действий пострадали как минимум 20 человек.

В июне 2026 года его задержали при попытке выехать из Украины через пункт пропуска "Мамалыга".

Решение о выдаче иностранцев приняли после проведения экстрадиционных проверок Киевской и Черновицкой областными прокуратурами, Офисом Генерального прокурора и Министерством юстиции Украины.

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