Україна видала Німеччині та Туреччині двох іноземців, які перебували в міжнародному розшуку за шахрайство. Екстрадиція відбулася 19 та 20 листопада 2026 року. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

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До Німеччини передали чоловіка, який, за даними німецьких правоохоронців, діяв у складі злочинного угруповання. Його учасники ошукали потерпілих на понад 2 млн грн.

Іноземця затримали у серпні 2026 року на Київщині. Раніше його вже затримували в Україні наприкінці 2019 року, однак тоді екстрадиція не відбулася.

До Туреччини екстрадували 44-річного громадянина цієї країни, якому за 18 обвинувальними вироками призначили загалом майже 65 років позбавлення волі.

За даними слідства, упродовж 2015–2021 років чоловік шахрайським шляхом заволодівав коштами громадян, незаконно використовував чужі банківські картки та проводив фінансові операції без згоди власників рахунків. Від його дій постраждали щонайменше 20 осіб.

У червні 2026 року його затримали під час спроби виїхати з України через пункт пропуску "Мамалига".

Рішення про видачу іноземців ухвалили після проведення екстрадиційних перевірок Київською та Чернівецькою обласними прокуратурами, Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиції України.

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