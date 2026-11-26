Уряд уточнив правила роботи для бізнесу під час тривоги жовтого рівня і продовжив до 4 червня 2027 року перехідний період щодо укриттів. Про це УНН пише з посиланням на Мінекономіки.

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"Кабінет міністрів ухвалив напрацьовані Мінекономіки спільно з бізнесом зміни до постанов №1092 та №138, які визначають умови роботи підприємств під час повітряних тривог", - ідеться у повідомленні.

Рішення, як зазначається, враховує рекомендації Верховної Ради: 24 листопада народні депутати ухвалили постанови № 16191 та № 16207 щодо роботи бізнесу під час жовтого рівня загрози.

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Перехідний період продовжили - які вимоги до бізнесу наразі

"Перехідний період для виконання вимог щодо захисту працівників і відвідувачів триватиме до 4 червня 2027 року, а самі вимоги тепер залежать від кількості людей на об'єкті", - зазначили у міністерстві.

Уряд, як наголошується, "зацікавлений у тому, щоб бізнес працював, і ухвалені зміни спрямовані саме на це". "До червня 2027 року триватимуть консультації з бізнесом та народними депутатами, щоб напрацювати довгострокове рішення в інтересах людей і бізнесу. Водночас безпека людей залишається безумовним пріоритетом. Це спільна відповідальність держави та бізнесу. Тож прохання до підприємців облаштовувати укриття у випадках, коли є така можливість та доцільність. Такий підхід є розумним компромісом і проявом партнерства держави й бізнесу", - зазначили у Мінекономіки.

Постанова №1092, як вказано, розрізняє два рівні сигналу "Повітряна тривога": жовтий - дронова загроза, червоний - ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Ухвалені зміни стосуються лише роботи бізнесу під час тривоги жовтого рівня. Правила роботи під час червоного рівня не змінилися.

"Підприємства, які до 4 грудня 2026 року не забезпечили доступ до укриття чи безпечного простору, можуть працювати під час жовтого рівня загрози до 4 червня 2027 року включно за умови згоди працівників та впровадження організаційних заходів безпеки. За цей час бізнес має вжити заходів для виконання вимог, зазначених у постанові", - повідомили у міністерстві.

Підтвердженням підготовки, як зазначається, можуть бути, зокрема:

наказ про план заходів;

меморандум чи протокол про наміри з балансоутримувачем укриття, попередній договір з підрядником;

документи про технічне обстеження, проєктування або замовлення мобільного укриття.

"Достатньо одного такого документа. Його зберігають на підприємстві й нікуди не подають. Для роботи з 5 грудня документ не обов'язковий, проте його варто підготувати протягом перехідного періоду: він підтверджує, що підприємство готується виконати вимоги", - роз'яснили у Мінекономіки.

Які саме вимоги треба виконати, залежить від того, скільки людей може одночасно перебувати на об'єкті. "Рахують усіх разом: працівників, клієнтів, гостей та інших відвідувачів. Кількість визначають за проєктною або експлуатаційною місткістю об'єкта; якщо її немає, рахують працівників найбільшої зміни плюс максимальну кількість клієнтів одночасно. Наприклад, кав'ярня з 5 працівниками і 30 місцями для гостей належить до категорії від 21 до 99 осіб", - ідеться у повідомленні.

Залежно від цієї кількості об'єкти поділяють на три категорії:

до 20 осіб: укриття не вимагається. Достатньо згоди працівників, оповіщення про тривогу, інформування про найближчі укриття, можливості для людей скористатися ними та організаційних заходів безпеки, зокрема визначеного приміщення з найменшим ризиком ураження. Цей режим діє постійно, зокрема й після 4 червня 2027 року;

від 21 до 99 осіб: потрібен один із трьох варіантів захисту. Перший — укриття, власне або інше, у межах пішохідної доступності. Другий — безпечний простір, тобто найбільш захищена зона в приміщенні чи будівлі. Його захисні властивості мають бути підтверджені розрахунками: що він захищає від вибухової хвилі, уламків та уражаючих елементів дронів. Третій — приміщення з найменшим ризиком ураження за правилом двох стін, якщо до укриття неможливо вчасно й безпечно дістатися. Кожен із трьох варіантів діє і після 4 червня 2027 року;

від 100 осіб (наприклад, торговельно-розважальні центри): потрібен доступ до укриття, власного або іншого, у межах пішохідної доступності, крім винятків, описаних нижче. Укриття має бути готовим до використання, а місць у ньому має вистачати для всіх працівників і відвідувачів, які можуть перебувати на об'єкті одночасно. Безпечний простір або приміщення з найменшим ризиком ураження для таких об'єктів не підходить.

Приміщення з найменшим ризиком ураження - це, як вказано, найбільш захищене внутрішнє приміщення будівлі, зокрема, відокремлене від зовнішніх стін і вікон щонайменше двома капітальними стінами (правило двох стін). Де розташоване таке приміщення, скільки людей може в ньому перебувати та як ним користуватися, визначає керівник підприємства або балансоутримувач будівлі.

Укриття не обов'язково має бути власним. Компанія може використовувати укриття незалежно від того, кому воно належить, зокрема за межами свого об'єкта. Умови: до нього реально можна потрапити під час тривоги, у ньому достатньо місць і воно розташоване в межах пішохідної доступності:

до 300 метрів для багатоповерхової забудови (від 3 поверхів), забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для підприємств, віднесених до категорій цивільного захисту;

до 500 метрів для середньо- та малоповерхової забудови.

Відстань рахують за фактичним маршрутом руху з урахуванням місцевості й рельєфу. Одне укриття може захищати працівників і відвідувачів кількох компаній, якщо місць вистачає з урахуванням інших людей, яким воно може знадобитися.

Для доступу до чужого укриття під час тривоги окремий договір з балансоутримувачем, тобто з організацією, на балансі якої перебуває укриття, не потрібен. Компанія й балансоутримувач разом організовують доступ з урахуванням місткості укриття. Хто є балансоутримувачем, можна дізнатися в орендодавця або власника будівлі. Відсутність договору не є підставою для відмови працівникам і відвідувачам у вході до укриття.

Договір чи інший письмовий документ потрібен, якщо кілька компаній домовляються про спільне використання укриття, зокрема разом утримують або облаштовують його.

Що буде після перехідного періоду

Після 4 червня 2027 року без доступу до укриття чи безпечного простору під час жовтого рівня загрози, як зазначається, зможуть працювати три групи:

об'єкти, де одночасно може перебувати до 20 осіб: для них діють спрощені вимоги без обмеження строку;

підприємства, які документально підтвердили, що забезпечити захист неможливо: укриття немає в межах пішохідної доступності, а облаштувати безпечний простір не дозволяють конструкція будівлі, щільність забудови, відсутність придатної земельної ділянки або неможливість проводити роботи в орендованих приміщеннях, зокрема без згоди власника. Окремого дозволу чи висновку органу влади для цього не потрібно. Виняток діє до усунення цих причин, а документи зберігаються на підприємстві;

ті, хто забезпечує населення пальним, ліками, продуктами першої необхідності, а також поштовими, логістичними та фінансовими послугами.

Якщо підприємство працює без укриття чи безпечного простору — у перехідний період, на об'єкті до 20 осіб або за винятком, — потрібна згода працівників. Перед цим роботодавець інформує їх про ризики, наявність укриття або безпечного простору та порядок дій під час тривоги. Згоду оформлюють одним із трьох способів: протоколом зборів трудового колективу, письмово або в електронній формі. Її надають один раз; повторно під час кожної тривоги оформлювати не потрібно. Згода не обмежує індивідуальних прав працівників і не є підставою для примусового залучення до роботи в небезпечних умовах.

Під час тривоги роботодавець має невідкладно повідомити про неї працівників і відвідувачів та забезпечити дотримання персоналом порядку дій. У разі безпосередньої небезпеки або зміни рівня загрози роботу припиняють.

Відвідувачі перебувають на об'єктах під час жовтого рівня загрози за власним рішенням. Підприємство має поінформувати їх про порядок дій під час тривоги, наявні ризики та найближчі доступні укриття. При цьому відвідувачів враховують у загальній кількості людей на об'єкті, і на них також розраховують місця в укритті.

Біля входу або на зовнішній стіні об'єкта розміщують табличку з одним із таких написів: "Об'єкт забезпечений укриттям", "Об'єкт забезпечений безпечним простором" або "Об'єкт не забезпечений укриттям". Якщо підприємство використовує приміщення з найменшим ризиком ураження, на табличці зазначають "Об'єкт не забезпечений укриттям". Розмір таблички залежить від кількості людей: 100 × 60 см — від 100 осіб, 60 × 40 см — від 21 до 99 осіб, не менше 30 × 20 см — до 20 осіб. Якщо укриття розташоване за межами об'єкта, на табличці вказують напрямок руху, відстань, порядок доступу та адресу.

До 4 березня 2027 року обласні та Київська міська військові адміністрації проаналізують, як забезпечено захист працівників і відвідувачів бізнесу, визначать потребу в додаткових укриттях і проблемні питання та передадуть цю інформацію до Мінекономіки й ДСНС.

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