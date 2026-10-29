Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги

Кабінет Міністрів готує зміни до правил, за якими українські підприємства можуть продовжувати роботу під час повітряної тривоги жовтого рівня. Бізнесу обіцяють більше часу для облаштування укриттів, дозволять використовувати захисні споруди поблизу, а вимоги пов’яжуть із кількістю людей на об’єкті. Про зміни 29 жовтня повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після представлення пропозицій бізнес-асоціаціям. УНН розповідає, які правила вже діють та до чого варто готуватися підприємцям.

Що означає "жовтий" рівень повітряної тривоги

Розподіл повітряних загроз на жовтий і червоний рівні уряд запровадив у вересні 2026 року постановою №1092. Жовтий рівень означає дронову загрозу, а червоний оголошують у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової небезпеки. Це різні режими реагування на атаки. Сигнал жовтого рівня триває 30 секунд і може подаватися окремо за районами. Після зміни характеру загрози повідомлення має оновлюватися.

За жовтого рівня підприємства можуть продовжувати діяльність, якщо забезпечують передбачені законодавством умови захисту працівників і відвідувачів. За червоного рівня необхідно зупинити роботу та організувати перехід людей до укриття. Якщо ж дронова загроза переростає в ракетну, підприємство повинно реагувати на новий сигнал, не чекаючи окремого відбою.

Варто розуміти, що жовтий колір повітряної тривоги не ґарантує цілковитої безпеки: дрони та їхні уламки залишаються небезпечними й можуть скалічити та вбити. Тому відвідувач має право самостійно вирішити, чи залишатися в закладі під час жовтої тривоги, але персонал зобов’язаний повідомити про загрозу та можливості укриття.

Чому уряд вирішив переглянути вимоги

Розподіл тривог мав запобігти зупинці торгівлі, виробництва та сфери послуг під час тривалих дронових загроз, зберегти робочі місця та доступ громадян до необхідних закладів. Однак, за словами голови Кабміну, значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей. Скільки саме таких об’єктів, уряд не уточнив.

Пріоритет, як і раніше - безпека людей - наголосив прем’єр-міністр.

Кав’ярня на кілька столиків і великий торговельно-розважальний центр мають різні можливості. Частина бізнесу працює в орендованих приміщеннях без підвалів і не може самостійно проводити будівельні роботи. Тому уряд пропонує гнучкіші умови.

Відтермінування: скільки часу отримають підприємці

Чинна постанова №1092, яка набула чинності 4 вересня, передбачає тримісячний перехідний період для об’єктів без укриттів. Працювати в цей час під час жовтого рівня можна за погодженням із трудовим колективом. Початковий кінцевий термін - 4 грудня 2026 року.

29 жовтня уряд запропонував продовжити строк.

Відтермінування не означає скасування вимог - підкреслив Корецький.

До 4 березня 2027 року військові адміністрації мають зібрати дані про виконання вимог. Після цього Кабмін ухвалить подальші рішення. Водночас акцентуємо, що станом на 29 жовтня чинна редакція постанови №1092 містить попередній тримісячний строк. Тому 4 березня не можна автоматично вважати новою юридично закріпленою датою для кожного підприємця. Потрібно дочекатися офіційного опублікування відповідних змін.

Нові вимоги до бізнесу: скільки людей має вміщувати укриття

Другий напрям змін - диференціація вимог залежно від кількості працівників і відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні. При визначенні необхідної місткості планують враховувати не лише штат підприємства, а й реальне навантаження на об’єкт. Так, у перукарні одночасно можуть бути кілька людей, у супермаркеті чи ТРЦ - сотні. Відповідно, відрізнятимуться потрібна кількість місць і організація переходу до укриття.

Конкретних порогів чисельності, формул розрахунку місткості та можливих винятків уряд ще не оприлюднив. Деталі мають повідомити Мінекономіки та Міністерство внутрішніх справ. Тож називати певний тип укриття достатнім для конкретної кількості людей поки зарано.

Чи обов’язково бізнесу мати власне укриття

Будувати окрему захисну споруду на території кожного магазину чи офісу уряд не вимагає. Чинні правила передбачають кілька рішень:

захисна споруда;

тимчасове або постійне укриття;

споруда подвійного призначення;

безпечний простір у будівлі.

Уряд також пропонує прямо дозволити користуватися укриттям за межами підприємства, якщо воно розташоване поруч і має достатню місткість. Для магазину, наприклад, це може бути доступ до підземного укриття неподалік. Проте адреси на табличці недостатньо, якщо воно зачинене, переповнене або до нього неможливо безперешкодно пройти.

Зауважимо, що "безпечний простір" не тотожний повноцінному укриттю. Постанова визначає його як захищену зону будівлі, облаштовану з урахуванням розрахунків впливу вибуху. Просто назвати коридор чи склад таким простором недостатньо.

Як нові рішення Кабміну вплинуть на магазини, кафе й торгівельні центри

Для магазинів, салонів краси, кав’ярень і майстерень нові правила можуть дати змогу обійтися без дорогого будівництва, якщо поблизу є доступне укриття. Водночас працівники мають знати, як діяти при посиленні загрози.

Для супермаркетів і ТРЦ питання складніше: в одній будівлі працюють десятки орендарів, а кількість покупців змінюється протягом дня. Тому власнику приміщення й орендарям доцільно узгодити, хто відповідає за оповіщення, покажчики, доступ до укриття та організований рух відвідувачів.

У кафе та ресторанах слід визначити порядок дій кухні й офіціантів під час червоної тривоги. Клієнтам потрібна зрозуміла інформація про маршрут до укриття.

Хто контролюватиме виконання вимог

До 4 березня 2027 року, за повідомленням уряду, військові адміністрації повинні зібрати інформацію про те, як підприємства забезпечують захист людей. Це насамперед етап оцінки готовності бізнесу.

Окремого нового порядку перевірок, переліку інспекторів чи спеціальних штрафів саме за невиконання вимог жовтого режиму в оголошених 29 жовтня пропозиціях немає. Також поки невідомо, за якою єдиною формою адміністрації збиратимуть відомості та чи передбачатиме це виїзні огляди.

За порушення правил доступу до об’єктів фонду захисних споруд або їхнього утримання можливі передбачені законом санкції.

Що підприємцям треба зробити вже зараз

Спочатку варто підрахувати максимальну одночасну кількість працівників і відвідувачів, а для спільного укриття - врахувати також сусідні заклади. Після цього перевірити його місткість.

Далі слід перевірити маршрут до укриття на практиці: чи воно відчинене, чи немає перешкод, чи зможуть ним скористатися маломобільні люди. Якщо приміщення орендоване, потрібно узгодити з власником будівлі, хто забезпечує доступ, інформування й утримання спільних зон. Домовленості бажано зафіксувати письмово.

Наступний крок - налагодити оповіщення. Чинні норми вимагають доводити сигнал тривоги до працівників і відвідувачів, визначати порядок дій персоналу та розміщувати на об’єкті інформаційну табличку розміром 100 на 60 сантиметрів про наявність укриття, безпечного простору або їхню відсутність. Працівникам варто провести інструктаж і перевірити, чи зрозумілий алгоритм дій за жовтого та червоного рівнів. Корисно призначити відповідальних за оповіщення, відкриття проходів та допомогу відвідувачам, які потребують супроводу.

Також слід стежити за змінами постанови №1092 та роз’ясненнями Мінекономіки й МВС. Можливе відтермінування доцільно використати для облаштування захисту.

Нагадаємо

Раніше ми пояснювали, чи зможуть роботодавці змушувати працювати під час "жовтої" тривоги.