Міністерство внутрішніх справ України

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.
Правоохоронці завершили слідство у справі колишнього керівника МВС, підозрюваного у зловживаннях при закупівлі обладнання. Збитки державі оцінюються у понад 16 млн гривень.
МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.
Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.
В Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників з різних напрямків фронту, включаючи Курахівський, Покровський, Бахмутський та інші. Встановлення осіб загиблих буде здійснено найближчим часом.
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси, які рухалися без пасажирів. Пошкоджено скло, ніхто не постраждав, поліція проводить розслідування.
Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.
Пішла з життя Ольга Твердохлєбова, ветеранка Другої світової війни, яка пройшла її у складі радіорозвідувального дивізіону. Вона дійшла до Берліна та навіть у 101 рік мріяла про перемогу України.
У неділю, 23 березня, в Одеській області стався вибух у приміщенні поліції. На жаль, одна жінка загинула, також є інформація про постраждалих.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко задекларував 1 560 939 грн зарплати за 2024 рік, а також землю і будинок у Київській області. На банківських рахунках у нього 460,9 тис. грн та 109,1 тис. доларів.
МВС пояснило, що зміни до закону про Нацгвардію не розширять повноваження, а впорядкують їх діяльність. Також вказано, що перелік спецзасобів, запропонований у законопроєкті, вже використовується.
Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.
Іраклію Хуту та Омару Уфимському оголосили підозру за участь у «сходці» та поширенні впливу у виправній установі. Вони вирішували питання перерозподілу сфер впливу.
В Україні триває ідентифікація останків військовополонених, переданих рф після катастрофи Іл-76. З 527 фрагментів встановлено ДНК-профілі, експертизи триватимуть кілька тижнів.
У реєстрі МВС міститься понад 160 тисяч ДНК-профілів, з яких 16 тисяч - не впізнані тіла військових та цивільних. 10,5 тисяч профілів мають попередній збіг для можливої ідентифікації.
28 лютого світ відзначає День кравців, День зубної феї, День патрульно-постової служби та День без Facebook. Свята присвячені важливим професіям та соціальним ініціативам.
З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електромобілів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електрокарів, за ним йдуть білий та чорний.
Внаслідок російського удару по Краматорську загинула одна людина, 14 поранених, серед яких 4 дітей. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, триває рятувальна операція.
Верховна Рада прийняла закон про звільнення від адмінзбору за оформлення паспорта для осіб, які перебували в місцях несвободи. Документи видаватимуться протягом трьох робочих днів за умови звернення у річний термін після звільнення.
Російські війська завдали авіаудару керованою бомбою по селу Цюпівка Дергачівської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей та пошкоджено вісім будинків, розпочато розслідування.
ДБР завершує розслідування злочинів під час Революції Гідності, які налічують 15 тисяч томів доказів. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб, 14 фігурантів вже отримали вироки.
МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.
Кіберполіція попереджає про небезпеку перевипуску SIM-карт без відома власника. Надано 6 порад щодо захисту від шахрайських схем, включаючи заборону віддаленого перевипуску та використання окремого номера для фінансових операцій.
На ЧАЕС виявлено три осередки тління після атаки російських дронів, але рівень радіації в нормі.
МВС повідомило про розгортання 804 Пунктів Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Нацполіції. Відомство нагадало основні правила безпеки під час негоди та закликало громадян бути обережними.
Внаслідок авіаударів по Краматорську та Костянтинівці постраждало 17 людей, один загиблий. Зафіксовано понад 100 руйнувань житлових будинків, пошкоджено інфраструктуру та 25 автомобілів.
Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.
Зеленський розповів про результати піврічної Курської операції та її стратегічне значення. Президент відзначив нагородами учасників операції та вручив українські паспорти двом іноземним бійцям.
МВС попереджає про шахраїв, які виманюють гроші та конфіденційну інформацію у родин зниклих безвісти. Зловмисники представляються волонтерами та вимагають оплату за неіснуючі послуги чи інформацію.
МВС роз'яснило процедуру обміну старого паперового посвідчення водія на сучасну ID-картку. Для обміну потрібно відвідати будь-який сервісний центр МВС з необхідними документами.