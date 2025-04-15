Міністерство внутрішніх справ України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18776 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131648 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124471 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125899 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124580 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127504 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191375 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.

Війна • 12 квітня, 03:15 • 482 перегляди

Махінації із закупівлею обладнання: завершено слідство щодо експосадовця МВС України

Правоохоронці завершили слідство у справі колишнього керівника МВС, підозрюваного у зловживаннях при закупівлі обладнання. Збитки державі оцінюються у понад 16 млн гривень.

Суспільство • 9 квітня, 14:23 • 11185 перегляди

Надсилають фейкові “кружечки” у Telegram: у МВС розповіли про новий вид шахрайства

МВС попереджає про шахраїв, які використовують фейкові відео та голосові повідомлення в Telegram, щоб виманити гроші. Перевіряйте інформацію та вмикайте двофакторну аутентифікацію.

Кримінал та НП • 3 квітня, 18:37 • 13057 перегляди

Українцям за кордоном, щоб отримати паспорт - не треба показувати військово-обліковий документ

Українцям за кордоном не потрібно пред'являти військовий квиток для оформлення паспорта. Перевірка статусу відбуватиметься в електронному реєстрі, а дані вноситимуться автоматично.

Політика • 1 квітня, 10:04 • 22895 перегляди

"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

В Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників з різних напрямків фронту, включаючи Курахівський, Покровський, Бахмутський та інші. Встановлення осіб загиблих буде здійснено найближчим часом.

Війна • 28 березня, 12:29 • 25972 перегляди

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси, які рухалися без пасажирів. Пошкоджено скло, ніхто не постраждав, поліція проводить розслідування.

Кримінал та НП • 25 березня, 22:14 • 43217 перегляди

Рада зняла з розгляду закон про розширення повноважень Нацгвардії щодо зброї

Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.

Суспільство • 24 березня, 22:34 • 10420 перегляди

Померла легендарна розвідниця Ольга Твердохлєбова, їй було 102 роки

Пішла з життя Ольга Твердохлєбова, ветеранка Другої світової війни, яка пройшла її у складі радіорозвідувального дивізіону. Вона дійшла до Берліна та навіть у 101 рік мріяла про перемогу України.

Суспільство • 24 березня, 14:49 • 14163 перегляди

На Одещині у будівлі поліції стався вибух, загинула жінка

У неділю, 23 березня, в Одеській області стався вибух у приміщенні поліції. На жаль, одна жінка загинула, також є інформація про постраждалих.

Кримінал та НП • 23 березня, 16:39 • 107170 перегляди

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко задекларував 1 560 939 грн зарплати за 2024 рік, а також землю і будинок у Київській області. На банківських рахунках у нього 460,9 тис. грн та 109,1 тис. доларів.

Політика • 23 березня, 04:17 • 106760 перегляди

МВС роз'яснило зміни до закону щодо використання Нацгвардією кийків та електрошокерів

МВС пояснило, що зміни до закону про Нацгвардію не розширять повноваження, а впорядкують їх діяльність. Також вказано, що перелік спецзасобів, запропонований у законопроєкті, вже використовується.

Суспільство • 22 березня, 09:18 • 22456 перегляди

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру

Затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили підозру за статтею про умисне вбивство на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд вимагає тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 березня, 11:25 • 29237 перегляди

Двом "злодіям у законі" повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу

Іраклію Хуту та Омару Уфимському оголосили підозру за участь у «сходці» та поширенні впливу у виправній установі. Вони вирішували питання перерозподілу сфер впливу.

Кримінал та НП • 14 березня, 11:19 • 15918 перегляди

Катастрофа російського Іл-76: перевірка переданих останків, ймовірно, українських військових ще триває

В Україні триває ідентифікація останків військовополонених, переданих рф після катастрофи Іл-76. З 527 фрагментів встановлено ДНК-профілі, експертизи триватимуть кілька тижнів.

Суспільство • 5 березня, 13:14 • 92857 перегляди

Військові та цивільні: у реєстрі близько 16 тис. ДНК-профілі не впізнаних тіл

У реєстрі МВС міститься понад 160 тисяч ДНК-профілів, з яких 16 тисяч - не впізнані тіла військових та цивільних. 10,5 тисяч профілів мають попередній збіг для можливої ідентифікації.

Суспільство • 5 березня, 12:54 • 22725 перегляди

Всесвітній день кравців, День зубної феї та початок Радаману: що ще відзначають 28 лютого

28 лютого світ відзначає День кравців, День зубної феї, День патрульно-постової служби та День без Facebook. Свята присвячені важливим професіям та соціальним ініціативам.

Суспільство • 28 лютого, 04:15 • 24698 перегляди

Які кольори електромобілів найпопулярніші в Україні - відповідь МВС

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7239 електромобілів, з яких 6024 - вживані. Сірий колір став найпопулярнішим серед електрокарів, за ним йдуть білий та чорний.

Суспільство • 27 лютого, 12:56 • 18759 перегляди

Наслідки обстрілу Краматорська: кількість постраждалих зросла до 14, серед них - четверо дітей

Внаслідок російського удару по Краматорську загинула одна людина, 14 поранених, серед яких 4 дітей. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, триває рятувальна операція.

Суспільство • 25 лютого, 16:04 • 28016 перегляди

Рада дозволила не платити адмінзбір за оформлення паспорта для звільнених з полону

Верховна Рада прийняла закон про звільнення від адмінзбору за оформлення паспорта для осіб, які перебували в місцях несвободи. Документи видаватимуться протягом трьох робочих днів за умови звернення у річний термін після звільнення.

Суспільство • 25 лютого, 13:26 • 25262 перегляди

У МВС показали наслідки авіаудару рф по Харківщині

Російські війська завдали авіаудару керованою бомбою по селу Цюпівка Дергачівської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей та пошкоджено вісім будинків, розпочато розслідування.

Війна • 24 лютого, 13:12 • 34361 перегляди

15 тис. томів справ Майдану: Сап‘ян розповіла, на якому етапі розслідування

ДБР завершує розслідування злочинів під час Революції Гідності, які налічують 15 тисяч томів доказів. До суду передано 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб, 14 фігурантів вже отримали вироки.

Політика • 20 лютого, 13:06 • 28575 перегляди

Поновлення видачі паспортів українським чоловікам за кордоном: скільки громадян отримали документи

МВС відновило видачу закордонних паспортів та паспортів громадянина України для чоловіків 18-60 років за кордоном. За перший день видано майже 1700 закордонних та понад 400 внутрішніх паспортів.

Суспільство • 18 лютого, 12:03 • 45585 перегляди

Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв

Кіберполіція попереджає про небезпеку перевипуску SIM-карт без відома власника. Надано 6 порад щодо захисту від шахрайських схем, включаючи заборону віддаленого перевипуску та використання окремого номера для фінансових операцій.

Технології • 17 лютого, 15:41 • 37570 перегляди

МВС спростувало фейк про викид радіації на ЧАЕС

На ЧАЕС виявлено три осередки тління після атаки російських дронів, але рівень радіації в нормі.

Суспільство • 17 лютого, 14:28 • 23643 перегляди

Погода погіршилася по всій Україні: МВС дало п'ять порад

МВС повідомило про розгортання 804 Пунктів Незламності ДСНС та 912 пунктів обігріву Нацполіції. Відомство нагадало основні правила безпеки під час негоди та закликало громадян бути обережними.

Суспільство • 17 лютого, 11:56 • 24044 перегляди

Масований удар рф по Донеччині: кількість постраждалих зросла до 17

Внаслідок авіаударів по Краматорську та Костянтинівці постраждало 17 людей, один загиблий. Зафіксовано понад 100 руйнувань житлових будинків, пошкоджено інфраструктуру та 25 автомобілів.

Війна • 10 лютого, 14:18 • 26629 перегляди

"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру

Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.

Війна • 10 лютого, 14:05 • 31212 перегляди

60 тис. росіян були б на найскладніших напрямках в Україні, якби не Курська операція - Зеленський

Зеленський розповів про результати піврічної Курської операції та її стратегічне значення. Президент відзначив нагородами учасників операції та вручив українські паспорти двом іноземним бійцям.

Війна • 6 лютого, 15:16 • 38653 перегляди

Як родинам зниклих безвісти вберегтися від шахраїв? Правоохоронці дали поради

МВС попереджає про шахраїв, які виманюють гроші та конфіденційну інформацію у родин зниклих безвісти. Зловмисники представляються волонтерами та вимагають оплату за неіснуючі послуги чи інформацію.

Суспільство • 5 лютого, 16:46 • 25044 перегляди

Як обміняти паперове посвідчення водія на ID-картку: покрокова інструкція

МВС роз'яснило процедуру обміну старого паперового посвідчення водія на сучасну ID-картку. Для обміну потрібно відвідати будь-який сервісний центр МВС з необхідними документами.

Суспільство • 3 лютого, 14:54 • 38244 перегляди