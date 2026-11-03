Київ захистили спеціальним "куполом" від реактивних "шахедів" – Флеш
Київ • УНН
У Києві створили систему РЕБ проти реактивних «шахедів» із дистанційним керуванням. Атаки рф призупинилися, ворог шукає нові рішення.
У Києві створили спеціальний захисний "купол" для протидії реактивним "шахедам" із дистанційним керуванням. Масштабна операція змусила російські війська тимчасово призупинити атаки та шукати нові технічні рішення. Про це повідомив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише УНН.
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За його словами, до створення системи захисту залучили провідних українських виробників засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Підприємства цілодобово виготовляли та встановлювали необхідне обладнання.
Над реалізацією проєкту працювали Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, РНБО, Офіс Президента та інші підрозділи українського війська.
Як росія відреагувала на нову систему захисту
Бескрестнов зазначив, що операція перебувала під постійним контролем Президента України Володимира Зеленського.
Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "шахеди", шукати інші рішення
Водночас технічних характеристик захисного "купола", принципів його роботи та конкретних результатів застосування Бескрестнов не розкрив.
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