Киев защитили специальным «куполом» от реактивных «шахедов» — Флеш
Киев • УНН
В Киеве создали систему РЭБ против реактивных «шахедов» с дистанционным управлением. Атаки РФ приостановились, враг ищет новые решения.
В Киеве создали специальный защитный «купол» для противодействия реактивным «шахедам» с дистанционным управлением. Масштабная операция вынудила российские войска временно приостановить атаки и искать новые технические решения. Об этом сообщил советник Президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, пишет УНН.
Детали
По его словам, к созданию системы защиты привлекли ведущих украинских производителей средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предприятия круглосуточно изготавливали и устанавливали необходимое оборудование.
Над реализацией проекта работали Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, СНБО, Офис Президента и другие подразделения украинской армии.
Как Россия отреагировала на новую систему защиты
Бескрестнов отметил, что операция находилась под постоянным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.
Эта операция вынудила противника сделать паузу, модернизировать «шахеды», искать другие решения
В то же время технических характеристик защитного «купола», принципов его работы и конкретных результатов применения Бескрестнов не раскрыл.
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