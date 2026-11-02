Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности
Киев • УНН
РФ ограниченно применяет «Филин» против Украины с лета 2026 года. Ракета опасна полётом на сверхмалой высоте, но её характеристики противоречивы.
Российская крылатая ракета «Филин», которую оккупанты начали ограниченно применять против Украины летом 2026 года, имеет существенные технические ограничения. В частности, она не способна одновременно обеспечивать заявленную дальность 1200 км и максимальную скорость 800 км/ч. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные расчёты и данные ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
По информации украинской разведки, ракету разработало российское предприятие НПО «Молния». Её длина составляет 3,5 м, размах крыльев — 3 м, а боевая часть в зависимости от модификации весит 50 или 100 кг.
«Филин» запускают с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Ракета может лететь на сверхмалых высотах или подниматься до 6 км.
В чём опасность ракеты и каковы её ограничения
Потенциальную угрозу представляет способность «Филина» совершать полёт на сверхмалых высотах, что может затруднять его своевременное обнаружение средствами противовоздушной обороны.
В то же время заявленные Россией характеристики вызывают сомнения у аналитиков. Согласно расчётам Defense Express, наиболее эффективная скорость полёта ракеты составляет около 420 км/ч.
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На «Филине» установлен малогабаритный турбореактивный двигатель Reynolds R500, максимальная тяга которого у земли составляет около 50 кгс, а на высоте 5 км уменьшается примерно до 32,5 кгс.
Эксперты считают, что заявленные показатели скорости 800 км/ч и дальности 1200 км могут достигаться только при разных условиях полёта и конфигурациях боевой части.
Таким образом, максимальная скорость не означает, что ракета способна поддерживать её на протяжении всего маршрута. Реальная дальность зависит от высоты полёта, массы боевой части и запаса топлива.
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