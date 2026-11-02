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Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности

Киев • УНН

 • 17710 просмотра

РФ ограниченно применяет «Филин» против Украины с лета 2026 года. Ракета опасна полётом на сверхмалой высоте, но её характеристики противоречивы.

Российская ракета «Филин», которую начали применять против Украины, имеет существенные ограничения: что известно о её опасности

Российская крылатая ракета «Филин», которую оккупанты начали ограниченно применять против Украины летом 2026 года, имеет существенные технические ограничения. В частности, она не способна одновременно обеспечивать заявленную дальность 1200 км и максимальную скорость 800 км/ч. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные расчёты и данные ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

По информации украинской разведки, ракету разработало российское предприятие НПО «Молния». Её длина составляет 3,5 м, размах крыльев — 3 м, а боевая часть в зависимости от модификации весит 50 или 100 кг.

«Филин» запускают с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Ракета может лететь на сверхмалых высотах или подниматься до 6 км.

В чём опасность ракеты и каковы её ограничения

Потенциальную угрозу представляет способность «Филина» совершать полёт на сверхмалых высотах, что может затруднять его своевременное обнаружение средствами противовоздушной обороны.

В то же время заявленные Россией характеристики вызывают сомнения у аналитиков. Согласно расчётам Defense Express, наиболее эффективная скорость полёта ракеты составляет около 420 км/ч.

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На «Филине» установлен малогабаритный турбореактивный двигатель Reynolds R500, максимальная тяга которого у земли составляет около 50 кгс, а на высоте 5 км уменьшается примерно до 32,5 кгс.

Эксперты считают, что заявленные показатели скорости 800 км/ч и дальности 1200 км могут достигаться только при разных условиях полёта и конфигурациях боевой части.

Таким образом, максимальная скорость не означает, что ракета способна поддерживать её на протяжении всего маршрута. Реальная дальность зависит от высоты полёта, массы боевой части и запаса топлива.

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Степан Гафтко

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