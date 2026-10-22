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Способна летать до 1200 км: ГУР опубликовало данные о новой российской ракете "Филин"

Киев • УНН

 • 468 просмотра

ГУР раскрыло характеристики ракеты "Филин", которую рф применяет с конца лета. Её дальность достигает 1200 км, а часть компонентов - китайского производства.

Способна летать до 1200 км: ГУР опубликовало данные о новой российской ракете "Филин"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало интерактивную 3D-модель, составляющие и электронную компонентную базу новой российской крылатой ракеты "Филин", которую начали применять в конце лета этого года. Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Подробная информация опубликована на портале War&Sanctions. Данная ракета имеет фюзеляж из композиционного материала (угле- и стеклопластика) - длиной 3,5 метра и размахом крыльев 3 метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати.

Максимальная скорость, заявленная противником, - 800 км/ч; дальность - до 1 200 км. Ракета может двигаться на сверхмалых высотах и на высоте до 6 км. Существуют версии с боевой частью массой 50 и 100 кг. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя

- говорится в сообщении ГУР.

Производителем данной ракеты является акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния". Оно специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук, а также на разработках авиационно-космической и ракетной техники. Также оно входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Бортовое оборудование ракеты производит ООО "ПЛАЗ", которое также задействовано в производстве БПЛА "Гарпия" (модификация "Герани-2" с сериями К, КБ, КЦ и другими производства АО "ИЭМЗ "Купол"). Блоки "Филина" и "Гарпии" имеют схожую компоновку и маркировку. За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета"

- отметили в ГУР.

В то же время электронная компонентная база бортового оборудования подобна другим российским ракетам и БПЛА, но выделяется увеличением доли китайских компонентов (американских - 35, китайских - 22) и унификацией решений для различных блоков и плат.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло технические особенности российской ракеты "Кинжал" и обнародовало данные о 58 предприятиях, привлеченных к ее производству. 22 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Евгений Устименко

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