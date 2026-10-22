Здатна літати до 1200 км: ГУР опублікувало дані нової російської ракети "Філін"
Київ • УНН
ГУР розкрило характеристики ракети "Філін", яку рф застосовує з кінця літа. Її дальність сягає 1200 км, а частина компонентів китайського виробництва.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової російської крилатої ракети "Філін", яку почали застосовувати наприкінці літа цього року. Про це повідомила пресслужба ГУР, передає УНН.
Деталі
Детальна інформація опублікована на порталі War&Sanctions. Дана ракета має фюзеляж з композиційного матеріалу (вугле- та склопластику) - довжиною 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку.
Максимальна швидкість, заявлена противником, - 800 км/год; дальність - до 1 200 км. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг. Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача
Виробником даної ракети є акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Молнія". Воно спеціалізується на наукових дослідженнях та розробках в галузі природничих і технічних наук, а також розробках авіаційно-космічної та ракетної техніки. Ще воно входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
Бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БПЛА "Гарпия" (модифікація "Герані-2" з серіями К, КБ, КЦ тощо виробництва АТ "ІЕМЗ "Купол"). Блоки "Філіна" та "Гарпії" мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета"
Водночас електронна компонентна база бортового обладнання подібна до інших російських ракет та БПЛА, але виділяється збільшенням частки китайських компонентів (американських - 35, китайських - 22) та уніфікацією рішень для різних блоків та плат.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило технічні особливості російської ракети "Кинджал" та оприлюднило дані про 58 підприємств, залучених до її виробництва. 22 із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.