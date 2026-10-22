Здатна літати до 1200 км: ГУР опублікувало дані нової російської ракети "Філін"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало інтерактивну 3D-модель, складові та електронну компонентну базу нової російської крилатої ракети "Філін", яку почали застосовувати наприкінці літа цього року. Про це повідомила пресслужба ГУР, передає УНН.

Детальна інформація опублікована на порталі War&Sanctions. Дана ракета має фюзеляж з композиційного матеріалу (вугле- та склопластику) - довжиною 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи ракети виготовлені з використанням технології 3D-друку.

Максимальна швидкість, заявлена противником, - 800 км/год; дальність - до 1 200 км. Ракета може рухатися на наднизьких висотах і до 6 км. Існують версії з бойовою частиною 50 та 100 кг. Пуск відбувається з наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача

Виробником даної ракети є акціонерне товариство "Науково-виробниче об’єднання "Молнія". Воно спеціалізується на наукових дослідженнях та розробках в галузі природничих і технічних наук, а також розробках авіаційно-космічної та ракетної техніки. Ще воно входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", яке також задіяне у виробництві БПЛА "Гарпия" (модифікація "Герані-2" з серіями К, КБ, КЦ тощо виробництва АТ "ІЕМЗ "Купол"). Блоки "Філіна" та "Гарпії" мають подібну компоновку та маркування. За наведення на ціль відповідає інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета"