Головне управління розвідки України

Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.
Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.
У тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль Nissan з двома офіцерами окупаційної армії рф. Від машини залишилася лише купа металу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по виробничих потужностях Московського НПЗ та вибухи у районі станції "Стальной конь" в орловській області рф.
Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію у Воронежі, пошкодивши тепловоз, що перевозив озброєння з військових підприємств рф. Це вже друга подібна диверсія після інциденту в Орєхово-Зуєво в лютому.
В окупованому Маріуполі близько 1:30 ночі стався вибух автомобіля Dacia SuperNova, яким користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник перебуває в реанімації.
Кабмін виділив 1,1 млрд грн для виплат сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР. Одноразова допомога родинам загиблих під час бойових дій становить не менше 15 млн грн.
Розвідники ГУР МО України успішно атакували передовий пункт управління 14 армійського корпусу рф в Іванівці. Удар було завдано за допомогою вибухового скиду з безпілотника 26 лютого близько 22:00.
ЗСУ підтвердили успішні удари по військових аеродромах "Саки" і "Кача" в Криму та Туапсинському НПЗ у краснодарському краї рф. В районі нафтопереробного заводу зафіксовано мінімум 40 вибухів.
У ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в туапсе.
Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що замахи на його життя є нормальною річчю і не потребують драматизації. За три роки війни СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивства керівництва України.
Керівник ГУР МО заявив, що росія бачить себе імперією і не зупиниться у спробах поглинути Україну. За його словами, рф потребує паузи для відновлення сил та дестабілізації ситуації в Україні.
У тимчасово окупованому Приморську стався вибух у кабінеті керівника "МФЦ" романа подсудєвського. фсб рф організувала підрив через внутрішню боротьбу за фінансові потоки на окупованих територіях.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в Тульській області РФ. На НПЗ зафіксовано щонайменше 5 вибухів та пожежу в районі установки ЕЛОУ АТ-6.
Увечері 23 лютого в Києві зафіксовано рух ворожих БПЛА та роботу протиповітряної оборони. Дрони наближаються до центру міста з півдня та північного сходу.
Північна Корея почала масштабне постачання озброєння, включаючи 170-мм гаубиці та 240-мм РСЗВ.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що рф продовжує наступ, але не досягає поставлених цілей. Ситуація на фронті залишається під контролем, попри наявні проблеми з обох сторін.
За три роки СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. Один із планів передбачав теракт у київському гіпермаркеті з використанням вибухових пристроїв.
ГУР повідомляє про спроби путіна залучити білорусь до прямої агресії проти України. За словами Зеленського, рф готує 15 дивізій для посилення білоруського напрямку у 2024 році.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи чекати нової масованої атаки рф перед річницею вторгнення. Як раніше повідомили у розвідці, за тиждень росія випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.
Представник ГУР Андрій Юсов закликає серйозно ставитися до кожної повітряної тривоги. За останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.
У Бердянську вибухнув автомобіль Renault Duster, в якому перебував євгеній богданов - заступник голови окупаційної адміністрації. Він відповідав за фінанси та будівництво фортифікацій в окупованій Запорізькій області.
Керівник ГУР МО Кирило Буданов у листопаді 2021 року передбачив плани російського вторгнення. Він наголошував, що збільшення допомоги від США могло б стримати напад рф.
Керівник ГУР МО висловив сумніви щодо ефективності введення миротворчого контингенту в Україну. Буданов також обговорив можливі формати гарантій безпеки, зазначивши складність питання НАТО.
Керівник ГУР пояснив, що мета Трампа - просто зупинити війну, без визначення переможця чи переможеного. Буданов прогнозує можливе припинення вогню до кінця 2025 року.
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.
Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.
Північнокорейські військові швидко опановують сучасну зброю та тактику в росії. ГУР повідомляє про значне покращення їхньої бойової ефективності та можливе збільшення контингенту.