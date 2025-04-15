Головне управління розвідки України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18370 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129871 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125214 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124020 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127219 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190488 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115291 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Перший центр рекрутингу воєнної розвідки відкрили в Україні. Буданов озвучив свої очікування

Відкрито перший публічний майданчик ГУР для відбору розвідників. Кандидати проходитимуть тестування та консультації, а середній показник проходження становить лише 1 зі 100.

Війна • 11 квітня, 13:20 • 7821 перегляди

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.

Війна • 29 березня, 01:53 • 46121 перегляди

В окупованому Скадовську злетіло у повітря авто з двома російськими офіцерами: ГУР показало кадри

У тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль Nissan з двома офіцерами окупаційної армії рф. Від машини залишилася лише купа металу.

Війна • 21 березня, 13:22 • 14549 перегляди

Генштаб підтвердив ураження вночі Московського НПЗ та вибухи у районі станції “Стальной конь” на орловщині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по виробничих потужностях Московського НПЗ та вибухи у районі станції "Стальной конь" в орловській області рф.

Війна • 11 березня, 12:09 • 21381 перегляди

ГУР вивело з ладу російський тепловоз з військовою технікою у Воронежі

Спецпризначенці ГУР провели успішну операцію у Воронежі, пошкодивши тепловоз, що перевозив озброєння з військових підприємств рф. Це вже друга подібна диверсія після інциденту в Орєхово-Зуєво в лютому.

Війна • 8 березня, 07:24 • 21768 перегляди

У Маріуполі злетів у повітря автомобіль із окупантом: ГУР показало відео

В окупованому Маріуполі близько 1:30 ночі стався вибух автомобіля Dacia SuperNova, яким користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник перебуває в реанімації.

Війна • 1 березня, 11:29 • 35830 перегляди

Уряд виділив ГУР понад мільярд гривень на допомогу родинам полеглих розвідників

Кабмін виділив 1,1 млрд грн для виплат сім'ям загиблих військовослужбовців ГУР. Одноразова допомога родинам загиблих під час бойових дій становить не менше 15 млн грн.

Війна • 28 лютого, 14:57 • 22979 перегляди

На Херсонщині уражено передовий пункт управління окупантів: ГУР показало відео

Розвідники ГУР МО України успішно атакували передовий пункт управління 14 армійського корпусу рф в Іванівці. Удар було завдано за допомогою вибухового скиду з безпілотника 26 лютого близько 22:00.

Війна • 28 лютого, 06:39 • 24756 перегляди

Генштаб підтвердив ураження військових аеродромів у Криму та Туапсинського НПЗ

ЗСУ підтвердили успішні удари по військових аеродромах "Саки" і "Кача" в Криму та Туапсинському НПЗ у краснодарському краї рф. В районі нафтопереробного заводу зафіксовано мінімум 40 вибухів.

Війна • 26 лютого, 14:51 • 24541 перегляди

Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському туапсе

У ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки Міноборони спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в туапсе.

Війна • 26 лютого, 12:30 • 34048 перегляди

Буданов поставив під сумнів досягнення у цьому році сталого миру

Керівник ГУР вважає можливим припинення вогню у 2025 році, але сумнівається у досягненні сталого миру. За його словами, стратегічна мета РФ щодо України залишається незмінною.

Війна • 25 лютого, 14:08 • 48365 перегляди

Буданов про замахи на його життя: це нормальна річ, не треба це драматизувати

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що замахи на його життя є нормальною річчю і не потребують драматизації. За три роки війни СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивства керівництва України.

Війна • 25 лютого, 13:55 • 29177 перегляди

рф бачить себе імперією і не зупиниться у спробах досягти поглинання України - Буданов

Керівник ГУР МО заявив, що росія бачить себе імперією і не зупиниться у спробах поглинути Україну. За його словами, рф потребує паузи для відновлення сил та дестабілізації ситуації в Україні.

Війна • 25 лютого, 11:51 • 53706 перегляди

фсб рф ліквідували колаборанта подсудєвского в окупованому Приморську - ГУР

У тимчасово окупованому Приморську стався вибух у кабінеті керівника "МФЦ" романа подсудєвського. фсб рф організувала підрив через внутрішню боротьбу за фінансові потоки на окупованих територіях.

Війна • 24 лютого, 13:48 • 46762 перегляди

Генштаб підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в тульській області рф

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в Тульській області РФ. На НПЗ зафіксовано щонайменше 5 вибухів та пожежу в районі установки ЕЛОУ АТ-6.

Війна • 24 лютого, 07:59 • 30642 перегляди

У Києві лунають вибухи: ППО знищує російські дрони

Увечері 23 лютого в Києві зафіксовано рух ворожих БПЛА та роботу протиповітряної оборони. Дрони наближаються до центру міста з півдня та північного сходу.

Війна • 23 лютого, 21:15 • 99702 перегляди

КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту рф в боєприпасах – Буданов

Північна Корея почала масштабне постачання озброєння, включаючи 170-мм гаубиці та 240-мм РСЗВ.

Війна • 23 лютого, 14:02 • 22226 перегляди

Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що рф продовжує наступ, але не досягає поставлених цілей. Ситуація на фронті залишається під контролем, попри наявні проблеми з обох сторін.

Війна • 23 лютого, 13:52 • 20181 перегляди

росія планувала вбивство Зеленського, Буданова та Малюка

За три роки СБУ виявила 102 ворожі агентурні мережі, які планували вбивство Зеленського, Буданова та Малюка. Один із планів передбачав теракт у київському гіпермаркеті з використанням вибухових пристроїв.

Війна • 23 лютого, 13:13 • 113354 перегляди
Ексклюзив

Завдання путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України - ГУР

ГУР повідомляє про спроби путіна залучити білорусь до прямої агресії проти України. За словами Зеленського, рф готує 15 дивізій для посилення білоруського напрямку у 2024 році.

Війна • 23 лютого, 13:00 • 85829 перегляди

"Бомбардувальники завантажені": Буданов про можливі масовані атаки рф 24 лютого

Керівник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи чекати нової масованої атаки рф перед річницею вторгнення. Як раніше повідомили у розвідці, за тиждень росія випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Війна • 23 лютого, 12:17 • 65423 перегляди
Ексклюзив

Юсов про можливу масовану атаку 24 лютого: кожна тривога серйозна й до неї треба відповідально ставитися

Представник ГУР Андрій Юсов закликає серйозно ставитися до кожної повітряної тривоги. За останній тиждень РФ випустила по Україні понад 1150 дронів, 1400 авіабомб та 35 ракет.

Війна • 23 лютого, 11:34 • 62984 перегляди

У Бердянську ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації міста євгенія богданова - ГУР

У Бердянську вибухнув автомобіль Renault Duster, в якому перебував євгеній богданов - заступник голови окупаційної адміністрації. Він відповідав за фінанси та будівництво фортифікацій в окупованій Запорізькій області.

Війна • 20 лютого, 14:02 • 22118 перегляди

Напередодні вторгнення рф Буданов наголошував, що його могло б стримати збільшення допомоги від США

Керівник ГУР МО Кирило Буданов у листопаді 2021 року передбачив плани російського вторгнення. Він наголошував, що збільшення допомоги від США могло б стримати напад рф.

Війна • 20 лютого, 13:33 • 24939 перегляди

“Покажіть мені хоч одну країну в світі, де це б спрацювало”: Буданов про розміщення миротворців в Україні

Керівник ГУР МО висловив сумніви щодо ефективності введення миротворчого контингенту в Україну. Буданов також обговорив можливі формати гарантій безпеки, зазначивши складність питання НАТО.

Війна • 20 лютого, 12:59 • 23380 перегляди

"Їхня мета чітко сформульована": Буданов пояснив слова Трампа щодо закінчення війни

Керівник ГУР пояснив, що мета Трампа - просто зупинити війну, без визначення переможця чи переможеного. Буданов прогнозує можливе припинення вогню до кінця 2025 року.

Війна • 20 лютого, 12:35 • 31990 перегляди

"Для цього є більшість складових": Буданов вважає, що до кінця року можливе припинення вогню

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив про можливе припинення вогню в Україні до кінця 2025 року. За його словами, для цього вже є більшість необхідних складових, попри протилежні позиції сторін.

Війна • 20 лютого, 11:49 • 140863 перегляди

Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.

Війна • 19 лютого, 14:00 • 26377 перегляди

росія завжди намагалася і буде намагатися посварити Польщу та Україну - Буданов

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.

Війна • 19 лютого, 09:30 • 103042 перегляди

"Бойова ефективність значно зросла": у ГУР розповіли про навчання військових з КНДР у росії

Північнокорейські військові швидко опановують сучасну зброю та тактику в росії. ГУР повідомляє про значне покращення їхньої бойової ефективності та можливе збільшення контингенту.

Війна • 19 лютого, 08:20 • 62445 перегляди