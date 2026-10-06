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Україна не проводила операції у водах Болгарії - Зеленський

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Президент заявив, що Україна не проводила бойових операцій у водах Болгарії. Він додав, що внаслідок російської атаки затонуло одне цивільне судно, а інше отримало пошкодження.

Україна не проводила операції у водах Болгарії - Зеленський

Україна не проводила у територіальних водах Болгарії жодних морських бойових операцій. Про це, коментуючи атаку на два цивільні судна, заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив глава держави, внаслідок російської атаки одне судно затонуло, інше отримало значні пошкодження.

Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами

- йдеться в зверненні Зеленського.

Президент заявив, що доручив Збройним Силам, Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки і іншим службам "максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися".

Нагадаємо

Після атак у Чорному морі та Перській затоці судновласники різко збільшили попит на системи протидії дронам. При цьому захист танкера коштує близько 500 тисяч доларів.

Євген Устименко

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