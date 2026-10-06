Україна не проводила операції у водах Болгарії - Зеленський

Україна не проводила у територіальних водах Болгарії жодних морських бойових операцій. Про це, коментуючи атаку на два цивільні судна, заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

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Як зазначив глава держави, внаслідок російської атаки одне судно затонуло, інше отримало значні пошкодження.

Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами - йдеться в зверненні Зеленського.

Президент заявив, що доручив Збройним Силам, Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки і іншим службам "максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися".

Нагадаємо

Після атак у Чорному морі та Перській затоці судновласники різко збільшили попит на системи протидії дронам. При цьому захист танкера коштує близько 500 тисяч доларів.