Украина не проводила операций в водах Болгарии - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что Украина не проводила боевых операций в водах Болгарии. Он добавил, что в результате российской атаки затонуло одно гражданское судно, а другое получило повреждения.
Украина не проводила в территориальных водах Болгарии никаких морских боевых операций. Об этом, комментируя атаку на два гражданских судна, заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Как отметил глава государства, в результате российской атаки одно судно затонуло, другое получило значительные повреждения.
Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами
Президент заявил, что поручил Вооруженным силам, Министерству обороны Украины, Главному управлению разведки и другим службам "максимально полно взаимодействовать с нашими партнерами, чтобы у них и у нас было больше возможностей защищаться".
Напомним
После атак в Черном море и Персидском заливе судовладельцы резко увеличили спрос на системы противодействия дронам. При этом защита танкера стоит около 500 тысяч долларов.