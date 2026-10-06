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Украина не проводила операций в водах Болгарии - Зеленский

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Президент заявил, что Украина не проводила боевых операций в водах Болгарии. Он добавил, что в результате российской атаки затонуло одно гражданское судно, а другое получило повреждения.

Украина не проводила операций в водах Болгарии - Зеленский

Украина не проводила в территориальных водах Болгарии никаких морских боевых операций. Об этом, комментируя атаку на два гражданских судна, заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, в результате российской атаки одно судно затонуло, другое получило значительные повреждения.

Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами

- говорится в обращении Зеленского.

Президент заявил, что поручил Вооруженным силам, Министерству обороны Украины, Главному управлению разведки и другим службам "максимально полно взаимодействовать с нашими партнерами, чтобы у них и у нас было больше возможностей защищаться".

Напомним

После атак в Черном море и Персидском заливе судовладельцы резко увеличили спрос на системы противодействия дронам. При этом защита танкера стоит около 500 тысяч долларов.

Евгений Устименко

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