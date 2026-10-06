Украина не проводила операций в водах Болгарии - Зеленский

Украина не проводила в территориальных водах Болгарии никаких морских боевых операций. Об этом, комментируя атаку на два гражданских судна, заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как отметил глава государства, в результате российской атаки одно судно затонуло, другое получило значительные повреждения.

Уточнили все данные с болгарской стороной: наши Военно-морские силы связались с коллегами в Болгарии, установлено, что это российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами - говорится в обращении Зеленского.

Президент заявил, что поручил Вооруженным силам, Министерству обороны Украины, Главному управлению разведки и другим службам "максимально полно взаимодействовать с нашими партнерами, чтобы у них и у нас было больше возможностей защищаться".

Напомним

После атак в Черном море и Персидском заливе судовладельцы резко увеличили спрос на системы противодействия дронам. При этом защита танкера стоит около 500 тысяч долларов.