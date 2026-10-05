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Техніка

Судновласники шукають захист від дронів після хвилі атак в Чорному морі та на Близькому Сході - FT

Київ • УНН

 • 2086 перегляди

Після атак у Чорному морі та Перській затоці судновласники різко збільшили попит на системи протидії дронам. Захист танкера коштує близько $500 тисяч.

Судновласники шукають захист від дронів після хвилі атак в Чорному морі та на Близькому Сході - FT
фото ілюстративне

Торгові судноплавні компанії поспішають посилити захист своїх флотів від дронів після хвилі атак на комерційні судна в Чорному морі та на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Фахівці з протидії дронам, включаючи Marss, Drone Defence та D-fend, заявили про різке збільшення кількості запитів від судновласників, причому особливо сильний інтерес спостерігається серед компаній, що займаються перевезенням нафтогазових вантажів та працюють у сфері морської енергетичної інфраструктури.

Комерційні судна, пише видання, усе частіше стають ціллю атак у Перській затоці та Чорному морі, на тлі того, як сторони конфліктів прагнуть порушити критично важливі ланцюжки поставок товарів, тоді як судновласники, які готові працювати в небезпечних водах, встановлюють рекордні ставки фрахту для своїх суден.

Головний директор з маркетингу D-fend Solutions Джеффрі Старр повідомив Financial Times, що компанія, яка заснована ізраїльськими експертами з кібербезпеки та спеціалізується на перехопленні управління ворожими дронами перед їхньою безпечною посадкою, спостерігає "величезний попит" з боку судноплавного сектора.

"Ми бачимо, що судновласники, вантажовідправники та військово-морські сили стикаються з асиметричною загрозою, яка викликає значне зростання запитів про наші технології, - сказав він. - Ця загроза з боку безпілотників більше не обмежується зонами інтенсивних бойових дій".

За словами генерального директора Річарда Гілла, компанія-конкурент Drone Defence зафіксувала зростання запитів від нафтових танкерів і газовозів, оскільки якщо судновласники зможуть захистити свої судна, "вони зможуть обирати більш ризиковані маршрути".

Джон Стауперт, морський директор Міжнародної палати судноплавства, заявив, що загроза галузі з боку дронів за останні роки зросла, "як з боку надводних, так і повітряних засобів, і це особливо актуально в районах активних конфліктів, таких як Перська затока, Червоне та Чорне моря".

За даними Міжнародної морської організації, з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану наприкінці лютого внаслідок ударів безпілотників і ракет у Перській затоці загинуло понад 20 моряків, а в Чорному морі цього року загинуло близько 30 людей.

Вартість фрахту супертанкера для проходження через Ормузьку протоку минулого тижня досягла історичного максимуму в 1,2 млн доларів на день для рейсів у напрямку Китаю порівняно із середнім показником близько 79 000 доларів на день у вересні минулого року.

Морська енергетична інфраструктура, включаючи трубопроводи, кабелі та вітряні електростанції, також стала ціллю, зазначає видання. Європейські служби безпеки повідомляють про спостереження за допомогою безпілотників і, в деяких випадках, про таємні атаки, тоді як країни НАТО все частіше висловлюють стурбованість російським втручанням у європейські води, пише видання.

За словами кількох фахівців боротьби з дронами, донедавна попит на технології протидії безпілотникам на морі йшов в основному від власників супер'яхт, які прагнуть захистити себе від папараці.

"Суперяхти були однією з областей, де все почалося ... і значна кількість топ-яхт захищені системою Nidar", - сказав директор з розвитку компанії Marss Роб Баллок.

Зараз компанія спостерігає "якісний стрибок" у розвитку суден, які обслуговують шельфову нафтогазову галузь, оскільки "технологія та програмне забезпечення для її інтеграції досягли цінового рівня, за якого витрати на втрачені дні через такі загрози виправдовують інвестиції".

Системи Nidar працюють, використовуючи бортові технології спостереження, такі як радар і камери, для виявлення загроз, що наближаються. Більш досконалі системи можуть включати кінетичні засоби реагування залежно від законів регіону, де працює судно.

Дрони також можуть бути виведені з ладу шляхом глушіння сигналів GPS або переривання їх частот управління.

Гілл сказав, що радарна система з камерами та системою придушення сигналів коштуватиме приблизно 500 000 доларів для нафтового танкера. Кораблі, які не можуть дозволити собі такі технології, вдаються до примітивніших засобів захисту від дронів, таких як сітки та підвісні резервуари з водою, щоб заплутати дрони або змусити їх вибухнути до того, як вони досягнуть критично важливих частин корабля, пише видання.

Ключовим завданням для компаній, що займаються протидією дронам, є розробка систем, здатних точно наводитися на дрони в умовах сильного хвилювання на морі та витримувати впливу корозійно-активної солоної води.

Старр сказав, що компанія D-fend, чия технологія використовувалася для захисту американських портів під час цьогорічного чемпіонату світу з футболу, створила "посилену, захищену версію" своєї системи для морського застосування, що стало "відмінним драйвером зростання".

Але йти в ногу з загрозою, що постійно змінюється, - це постійна боротьба.

"Це нескінченний цикл, - сказав Баллок. - Саме тоді, коли ви думаєте, що розгорнули найкраще, що ви коли-небудь розгортали, воно змінюється. Усе рухається так швидко".

Туреччина обмежує рух комерційних суден у бік Чорного моря через атаки дронів - Bloomberg 08.08.26, 17:38 • 6918 переглядiв

Юлія Шрамко

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