Судовладельцы ищут защиту от дронов после волны атак в Черном море и на Ближнем Востоке - FT

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Торговые судоходные компании спешат усилить защиту своих флотов от дронов после волны атак на коммерческие суда в Чёрном море и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Специалисты по противодействию дронам, включая Marss, Drone Defence и D-fend, заявили о резком увеличении количества запросов от судовладельцев, причём особенно сильный интерес наблюдается среди компаний, занимающихся перевозкой нефтегазовых грузов и работающих в сфере морской энергетической инфраструктуры.

Коммерческие суда, пишет издание, всё чаще становятся целью атак в Персидском заливе и Чёрном море на фоне того, как стороны конфликтов стремятся нарушить критически важные цепочки поставок товаров, тогда как судовладельцы, готовые работать в опасных водах, устанавливают рекордные ставки фрахта для своих судов.

Главный директор по маркетингу D-fend Solutions Джеффри Старр сообщил Financial Times, что компания, основанная израильскими экспертами по кибербезопасности и специализирующаяся на перехвате управления вражескими дронами перед их безопасной посадкой, наблюдает "огромный спрос" со стороны судоходного сектора.

"Мы видим, что судовладельцы, грузоотправители и военно-морские силы сталкиваются с асимметричной угрозой, которая вызывает значительный рост запросов на наши технологии, — сказал он. — Эта угроза со стороны беспилотников больше не ограничивается зонами интенсивных боевых действий".

По словам генерального директора Ричарда Гилла, компания-конкурент Drone Defence зафиксировала рост запросов от нефтяных танкеров и газовозов, поскольку, если судовладельцы смогут защитить свои суда, "они смогут выбирать более рискованные маршруты".

Джон Стауперт, морской директор Международной палаты судоходства, заявил, что угроза для отрасли со стороны дронов за последние годы возросла, "как со стороны надводных, так и воздушных средств, и это особенно актуально в районах активных конфликтов, таких как Персидский залив, Красное и Чёрное моря".

По данным Международной морской организации, с начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля в результате ударов беспилотников и ракет в Персидском заливе погибли более 20 моряков, а в Чёрном море в этом году погибли около 30 человек.

Стоимость фрахта супертанкера для прохода через Ормузский пролив на прошлой неделе достигла исторического максимума в 1,2 млн долларов в день для рейсов в направлении Китая по сравнению со средним показателем около 79 000 долларов в день в сентябре прошлого года.

Морская энергетическая инфраструктура, включая трубопроводы, кабели и ветряные электростанции, также стала целью, отмечает издание. Европейские службы безопасности сообщают о наблюдении с помощью беспилотников и, в некоторых случаях, о тайных атаках, тогда как страны НАТО всё чаще выражают обеспокоенность российским вмешательством в европейские воды, пишет издание.

По словам нескольких специалистов по борьбе с дронами, до недавнего времени спрос на технологии противодействия беспилотникам на море исходил в основном от владельцев суперъяхт, стремящихся защитить себя от папарацци.

"Суперъяхты были одной из областей, с которых всё началось... и значительное количество топ-яхт защищено системой Nidar", — сказал директор по развитию компании Marss Роб Баллок.

Сейчас компания наблюдает "качественный скачок" в развитии судов, обслуживающих офшорную нефтегазовую отрасль, поскольку "технология и программное обеспечение для её интеграции достигли ценового уровня, при котором затраты на потерянные из-за таких угроз дни оправдывают инвестиции".

Системы Nidar работают, используя бортовые технологии наблюдения, такие как радар и камеры, для обнаружения приближающихся угроз. Более совершенные системы могут включать кинетические средства реагирования в зависимости от законов региона, где работает судно.

Дроны также могут быть выведены из строя путём глушения сигналов GPS или прерывания частот их управления.

Гилл сказал, что радиолокационная система с камерами и системой подавления сигналов будет стоить примерно 500 000 долларов для нефтяного танкера. Корабли, которые не могут позволить себе такие технологии, прибегают к более примитивным средствам защиты от дронов, таким как сетки и подвесные резервуары с водой, чтобы запутать дроны или заставить их взорваться до того, как они достигнут критически важных частей корабля, пишет издание.

Ключевой задачей для компаний, занимающихся противодействием дронам, является разработка систем, способных точно наводиться на дроны в условиях сильного волнения на море и выдерживать воздействие коррозионно-активной солёной воды.

Старр сказал, что компания D-fend, чья технология использовалась для защиты американских портов во время чемпионата мира по футболу в этом году, создала "усиленную, защищённую версию" своей системы для морского применения, что стало "отличным драйвером роста".

Но успевать за постоянно меняющейся угрозой — это постоянная борьба.

"Это бесконечный цикл, — сказал Баллок. — Именно тогда, когда вы думаете, что развернули лучшее из всего, что когда-либо развёртывали, оно меняется. Всё движется так быстро".

Турция ограничивает движение коммерческих судов в сторону Чёрного моря из-за атак беспилотников — Bloomberg