Турция ограничивает движение коммерческих судов в сторону Чёрного моря из-за атак беспилотников — Bloomberg
Киев • УНН
Турция ограничивает движение коммерческих судов в Чёрное море из-за участившихся атак беспилотников. Ограничения касаются судов, направляющихся в порты России и Украины.
Турция ограничивает движение коммерческих судов в сторону Чёрного моря на фоне увеличения числа атак на них в этом регионе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.
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По словам собеседников издания, Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, направляющихся в порт Новороссийска (РФ), который является ключевым центром экспорта нефти и зерна, что в настоящее время не выдаёт транзитные разрешения на такие рейсы или требует больше времени для рассмотрения заявок на проход через пролив Дарданеллы.
Кроме того, по словам собеседников, некоторым судам сообщили, что ограничение распространяется и на суда, направляющиеся в Украину.
Источники отмечают, что турецкая сторона не предоставила никаких объяснений относительно этого шага.
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Bloomberg отмечает, что, согласно данным отслеживания судов, по состоянию на 13:00 по местному времени суда, направлявшиеся в болгарские или турецкие порты, продолжали двигаться на север через Дарданеллы.
На этой неделе Министерство иностранных дел Турции заявило, что несколько членов экипажа, включая граждан Турции, получили ранения в результате атак беспилотников на два турецких судна.
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