Украина после встречи с США достигла договорённости по вопросу ударов в Чёрном море - Bloomberg

Украина согласилась не наносить удары по отдельным нероссийским танкерам и инфраструктуре, важной для экспорта казахстанской нефти через Чёрное море. Об этом со ссылкой на американского чиновника, осведомлённого о договорённости, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным издания, договорённость была достигнута после переговоров между представителями администрации президента США Дональда Трампа и украинским руководством. Речь прежде всего идёт об обеспечении безопасности коммерческого судоходства и продолжении экспорта казахстанской нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.

О каких судах идёт речь

Согласно информации американского чиновника, Украина обязалась не атаковать инфраструктуру CPC и нероссийские суда, направляющиеся к терминалу, если они не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российские грузы.

Также суда не должны принадлежать российским физическим или юридическим лицам. Украинская сторона, по данным Bloomberg, передаёт операторам судов соответствующие инструкции, которые должны помочь определять, какие именно суда не подпадают под риск атаки.

Кроме того, Украина и американские компании поддерживают контакты по вопросам безопасности коммерческого судоходства. Для этого были определены соответствующие каналы связи, через которые коммерческие перевозчики могут передавать необходимую информацию.

Почему это важно для Казахстана

Терминал CPC в Новороссийске имеет ключевое значение для экспорта казахстанской нефти. Казахстан не располагает достаточным количеством альтернативных маршрутов, которые могли бы полностью заменить это направление.

Через систему CPC проходит около 2% мировых поставок нефти, а европейские нефтепереработчики в значительной степени зависят от поставок из этого региона.

Именно поэтому атаки вблизи Новороссийска уже создали проблемы для международных перевозчиков. После ударов часть судовладельцев отказывалась заходить в терминал, опасаясь за безопасность своих судов.

Атаки уже сократили экспорт нефти

Как отмечает Bloomberg, после серии ударов в районе Новороссийска погрузка нефти через CPC неоднократно приостанавливалась. Даже после возобновления работы объёмы оставались ниже обычных из-за новых атак беспилотников.

По оценкам собеседников издания, в результате последних перебоев экспорт смеси CPC Blend в текущем месяце может сократиться примерно на треть. Вместе с тем эта оценка не является окончательной, поскольку часть июльских грузов была перенесена на август.

Риски для судовладельцев уже отразились на стоимости перевозок. По данным Baltic Exchange, доходность танкеров, перевозящих нефть CPC в Средиземное море, достигла более 400 тысяч долларов в сутки — это рекордный показатель для данного маршрута.

Позволит ли договорённость восстановить нормальное судоходство

Вместе с тем остаётся вопрос, будет ли договорённость достаточной для полного восстановления нормальных объёмов экспорта.

Bloomberg отмечает, что предыдущие договорённости по защите коммерческого судоходства не всегда гарантировали безопасность. Некоторые суда, информация о которых заранее передавалась украинской стороне как о судах, не являющихся целями, всё равно попадали под атаки.

Поэтому окончательный эффект новой договорённости станет понятен после того, как она начнёт работать на практике. Вместе с тем её заключение может снизить риски для международных судовладельцев и способствовать восстановлению экспорта казахстанской нефти через Новороссийск.

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