Ракетный комплекс "Панцирь"

В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".