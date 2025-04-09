Ракетный комплекс "Панцирь"

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29180 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43871 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49383 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55594 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67792 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56768 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55942 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119905 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81907 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226441 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88071 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20885 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17754 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16550 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18140 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88077 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119906 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226441 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403441 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395843 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11071 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16554 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17760 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20889 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75219 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Ракетный комплекс "Панцирь"

Новости по теме

У оккупантов в Крыму загрохотало: поражены вражеские ПВО и РЛС, суда и вертолет - видео ГУР

ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.

Война • 19 марта, 06:39 • 19080 просмотра

Больше не крепость: в кварталах москвы обнаружены остатки ракет российских систем ПВО после появления неизвестных дронов - ЦПД

Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.

Война • 14 марта, 11:02 • 16162 просмотра

Азербайджанский самолет, который разбился в декабре, был сбит российской ракетой - СМИ

Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.

Новости Мира • 4 февраля, 19:55 • 27962 просмотра

Саудовская Аравия приобрела российскую военную технику на более чем 2 млрд евро

Саудовская Аравия подписала контракт с террористической страной на поставку 39 комплексов "Панцирь-С1М" и другой военной техники. Первые поставки состоялись в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Новости Мира • 24 января, 22:16 • 32803 просмотра

В российском брянске в третий раз атакован завод военной микроэлектроники "Кремний", его работа приостановлена - ЦПД СНБО

В брянске снова атакован завод «Кремний», производящий микроэлектронику для российских ракет и систем ПВО. После ночной атаки дронов предприятие приостановило работу.

Война • 24 января, 09:17 • 31002 просмотра

"Хлопок" на Брянщине: в ЦПД намекнули, что на заводе "Кремний“ тоже громко

На российском заводе "Кремний" в Брянске, производящем микроэлектронику для ракетных комплексов, произошли взрывы. Также сообщается об атаке на Брянский химический завод, производящий порох и взрывчатые вещества.

Война • 13 января, 20:57 • 29680 просмотра

Российская ПВО оказывается не способной защитить стратегические объекты рф, кроме резиденции путина и москвы - ЦПД СНБО

Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.

Война • 11 января, 10:36 • 55884 просмотра

Крупнейшая авиакомпания Сербии прекращает рейсы в ряд городов рф

Air Serbia с конца января отменяет рейсы из Белграда в Казань и Сочи. Это уже шестая авиакомпания, ограничивающая полеты в РФ после сбития азербайджанского самолета в Казахстане.

Анонсы • 5 января, 03:36 • 52565 просмотра

Буданов об аварии лайнера "Азербайджанских авиалиний": был сбит российским "Панцирь-С1"

Самолет Azerbaijan Airlines рейса JS-8432 был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1" над территорией рф. По данным источников, после попадания ракеты самолету не разрешили совершить аварийную посадку в россии.

Новости Мира • 27 декабря, 06:46 • 14893 просмотра

В рф заявили, что Украина атаковала Таганрог ракетами "ATACMS"

Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.

Война • 11 декабря, 16:13 • 20289 просмотра

Закрывает ключевые объекты: партизаны обнаружили систему "Панцирь С-1" в оккупированном Севастополе

Разведчики "АТЕШ" нашли систему ПВО "Панцирь С-1" в районе Камышевой и Казачьей бухты оккупированного Севастополя. Система защищает нефтебазу, базу боевых дельфинов, склады боеприпасов и другие военные объекты.

Война • 18 ноября, 19:38 • 25026 просмотра

В рф приостановил работу один из крупнейших заводов военной микроэлектроники после атаки беспилотников

Российский завод "Кремний ЭЛ" в Брянске остановил производство после ночной атаки беспилотников. Повреждена инфраструктура, эвакуированы 300 работников, возникли проблемы с восстановлением оборудования.

Война • 21 октября, 16:52 • 23478 просмотра

В российском брянске сообщили об атаке дронов: под ударом завод, производящий детали для "Искандеров"

Ночью беспилотники атаковали завод «Кремний ЭЛ» в Брянске, один из крупнейших производителей микроэлектроники в рф. Завод изготавливает детали для ракетных комплексов «Искандер» и систем ПВО «Панцирь».

Война • 19 октября, 06:30 • 35620 просмотра

Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы

Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.

Война • 14 октября, 10:13 • 12752 просмотра

Горит уже вторые сутки: появились спутниковые фото нефтяного терминала рф в Феодосии, который атаковали ВСУ

Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.

Война • 8 октября, 13:28 • 13241 просмотра

рф снова активизировала попытки защитить Керченский мост

Спутниковые снимки показывают, что рф устанавливает новые заграждения и системы ПВО возле Керченского моста, пытаясь защитить мост от атак украинских морских и воздушных беспилотников.

Война • 2 октября, 09:40 • 13201 просмотра

Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР

На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.

Война • 22 сентября, 16:19 • 34541 просмотра

В воронеже обнаружен комплекс системы ПВО "Панцирь" - партизаны движения "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили размещение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в Воронеже. Агенты собирают информацию о местах боевого дежурства и фиксируют активность систем ПВО в городе и окрестностях.

Война • 16 августа, 15:02 • 24543 просмотра

рф заявляет о "перехвате" 5 дронов над акваторией Черного моря, в пабликах пишут о возможном поражении "Панциря"

минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.

Война • 16 августа, 06:04 • 18264 просмотра

Дрон VS палка: спецназовцы показали, как сбивали российский БПЛА

Бойцы Сил спецопераций Украины попытались сбить разведывательный дрон оккупантов, прикрепив палку к собственному беспилотнику. Видео попытки сбить российский Supercam обнародовали в Telegram-канале ССО.

Война • 24 июля, 19:22 • 36067 просмотра

"Панцирь" заметили возле резиденции путина на Валдае: СМИ показали спутниковый снимок

В марте 2024 года на башне возле резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае, которую видно на картах Google, установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Новости Мира • 15 июля, 17:27 • 18970 просмотра

Авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли 12 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по вражеским позициям, поразив 4 артиллерийские системы, 2 станции радиоэлектронной борьбы/радиолокации и 1 зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Война • 14 июля, 05:20 • 43807 просмотра

ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в россии - источник

Совместная операция украинских спецслужб вызвала взрывы и пожары на российском военном аэродроме, электроподстанции и нефтебазе в разных регионах России.

Война • 9 июля, 10:37 • 21223 просмотра

Спецназовцам СБУ удалось поразить 8 российских систем ПВО

Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".

Война • 29 июня, 09:35 • 30958 просмотра

Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.

Война • 30 мая, 17:34 • 26968 просмотра

В оккупированном Крыму россияне все чаще сбивают собственную авиацию - "АТЕШ"

Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".

Война • 16 апреля, 09:15 • 34409 просмотра

После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.

Война • 15 апреля, 15:58 • 19480 просмотра

В Херсонской области массово исчезают российские военные - партизаны

Российские военнослужащие массово дезертируют и исчезают в оккупированной Херсонской области Украины, сообщают партизаны.

Война • 11 апреля, 13:53 • 26006 просмотра

В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"

Российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Туле для защиты местной нефтебазы, были обнаружены украинскими партизанами.

Война • 10 апреля, 12:22 • 21553 просмотра

После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.

Война • 8 апреля, 11:39 • 18501 просмотра