Ракетный комплекс "Панцирь"

ГУР МО Украины нанесло сокрушительные удары по вражеским РЛС, комплексам ПВО, судам и вертолету Ми-8 в Крыму. Операция стала успешной демонтажем военной техники оккупантов.
Московский регион атаковали неизвестные дроны. Остатки ракет ПВО найдены в жилых кварталах. Россия потеряла много РЛС и пусковых установок, но даже это не спасает Москву.
Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.
Саудовская Аравия подписала контракт с террористической страной на поставку 39 комплексов "Панцирь-С1М" и другой военной техники. Первые поставки состоялись в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В брянске снова атакован завод «Кремний», производящий микроэлектронику для российских ракет и систем ПВО. После ночной атаки дронов предприятие приостановило работу.
На российском заводе "Кремний" в Брянске, производящем микроэлектронику для ракетных комплексов, произошли взрывы. Также сообщается об атаке на Брянский химический завод, производящий порох и взрывчатые вещества.
Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.
Air Serbia с конца января отменяет рейсы из Белграда в Казань и Сочи. Это уже шестая авиакомпания, ограничивающая полеты в РФ после сбития азербайджанского самолета в Казахстане.
Самолет Azerbaijan Airlines рейса JS-8432 был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1" над территорией рф. По данным источников, после попадания ракеты самолету не разрешили совершить аварийную посадку в россии.
Украина нанесла удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. По данным минобороны рф, две ракеты были сбиты, остальные отклонены, есть пострадавшие среди личного состава.
Разведчики "АТЕШ" нашли систему ПВО "Панцирь С-1" в районе Камышевой и Казачьей бухты оккупированного Севастополя. Система защищает нефтебазу, базу боевых дельфинов, склады боеприпасов и другие военные объекты.
Российский завод "Кремний ЭЛ" в Брянске остановил производство после ночной атаки беспилотников. Повреждена инфраструктура, эвакуированы 300 работников, возникли проблемы с восстановлением оборудования.
Ночью беспилотники атаковали завод «Кремний ЭЛ» в Брянске, один из крупнейших производителей микроэлектроники в рф. Завод изготавливает детали для ракетных комплексов «Искандер» и систем ПВО «Панцирь».
Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.
Появились первые спутниковые снимки пожара на нефтебазе в оккупированном порту Феодосии. Система ПВО «Панцирь-С1» не пострадала, хотя находилась рядом с горящими резервуарами.
Спутниковые снимки показывают, что рф устанавливает новые заграждения и системы ПВО возле Керченского моста, пытаясь защитить мост от атак украинских морских и воздушных беспилотников.
На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.
Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили размещение комплекса ПВО «Панцирь-С1» в Воронеже. Агенты собирают информацию о местах боевого дежурства и фиксируют активность систем ПВО в городе и окрестностях.
минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.
Бойцы Сил спецопераций Украины попытались сбить разведывательный дрон оккупантов, прикрепив палку к собственному беспилотнику. Видео попытки сбить российский Supercam обнародовали в Telegram-канале ССО.
В марте 2024 года на башне возле резиденции российского диктатора владимира путина на Валдае, которую видно на картах Google, установили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 12 ударов по вражеским позициям, поразив 4 артиллерийские системы, 2 станции радиоэлектронной борьбы/радиолокации и 1 зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Совместная операция украинских спецслужб вызвала взрывы и пожары на российском военном аэродроме, электроподстанции и нефтебазе в разных регионах России.
Спецназовцам СБУ удалось уничтожить 8 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе 4 ТОР-М2, 3 "Панцирь-С1" и 1 зенитно-ракетный комплекс "БУК".
Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.
Из-за постоянных украинских воздушных атак российские подразделения ПВО все чаще в панике сбивают собственные самолеты. Партизаны выяснили, что командование приказало сбивать любую угрозу, несмотря на проблемы с системой обнаружения и распознавания целей "свой-чужой".
После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.
Российские военнослужащие массово дезертируют и исчезают в оккупированной Херсонской области Украины, сообщают партизаны.
Российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Туле для защиты местной нефтебазы, были обнаружены украинскими партизанами.
После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.