В рф атаковали завод "Протон", который производил элементы для убийства украинцев, — партизаны раскрыли детали

В российском городе Орёл под атакой оказался завод «Протон», компоненты его производства используются в ракетах «Искандер-М» и комплексах «Панцирь-С1», передаёт УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По информации Astra, АО «Протон» — завод, производящий полупроводниковые приборы, светодиоды и электронные компоненты для промышленности и специальной техники. По данным украинской стороны, его компоненты используются в российских вооружениях, включая ракеты «Искандер-М» и комплексы «Панцирь-С1».

Местные жители сообщали как минимум о четырёх взрывах. Над городом поднялся большой столб дыма. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность. Официальной информации о последствиях удара и пострадавших пока нет.

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Позже партизанское движение «АТЕШ» сообщило, что в российском Орле уничтожены десятки ценных сотрудников завода «Протон».

Агенты «АТЕШ» сообщают, что ракетный удар был нанесён как раз во время пересменки рабочих.

В результате были ликвидированы несколько десятков сотрудников, которые производили элементы для убийства украинцев. Продолжаем собирать информацию — говорится в сообщении.

Партизаны подтвердили, что предприятие «Протон» выпускает оптоэлектронное оборудование и электронные компоненты для российского ВПК. Его продукция используется в ракетах «Искандер-М», комплексах «Панцирь-С1» и другой военной технике.