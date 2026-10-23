У рф атакували завод "Протон", який виготовляв елементи для вбивства українців - партизани розкрили деталі

$45.050.0350.440.13
ukenru
16:46 • 6808 перегляди
Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з ОлешокVideo
16:14 • 10131 перегляди
24 жовтня у низці областей України будуть діяти графіки відключень - скільки черг буде без світла
15:24 • 11986 перегляди
Інцидент біля посольства України у Вашингтоні: у МЗС розкрили подробиці і додали - дипустанова відновлює роботу
15:08 • 11666 перегляди
Максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК більше не буде 100% - коли запровадять нові правила
14:44 • 8810 перегляди
Біля посольства України у Вашингтоні знайшли "підозрілий предмет", дороги перекрили - журналіст
12:45 • 16650 перегляди
У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький
12:30 • 16950 перегляди
Усі чотири аеропорти москви зупинили роботу через повітряну тривогу
12:22 • 20655 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів
12:05 • 12123 перегляди
Україна і росія обмінялись полоненими: додому повернулось 270 захисниківPhotoVideo
23 жовтня, 11:02 • 13966 перегляди
Україна хоче перенести митні перевірки до країн ЄС на тлі загрози дронів рф - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
89%
755мм
Популярнi новини
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 30903 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 30352 перегляди
Дженна Ортега зробила шокуючу заяву про кар'єру перед новим сезоном "Венздей"Video23 жовтня, 11:40 • 11754 перегляди
"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone13:12 • 10957 перегляди
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto13:50 • 9902 перегляди
Публікації
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів12:22 • 20656 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 23973 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 30512 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок23 жовтня, 07:39 • 31059 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
23 жовтня, 05:40 • 29901 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Меланія Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Велика Британія
Олешки
Реклама
УНН Lite
Топ-7 детективних фільмів, які триматимуть у напрузі до кінцяPhoto15:07 • 6580 перегляди
Культовий японський письменник і "бунтівний геній" Рю Муракамі помер у віці 74 років14:14 • 8218 перегляди
Фінське цілодобове шоу про цуценят зібрало мільйони глядачів та стало телехітомPhoto13:50 • 10094 перегляди
Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють13:49 • 9014 перегляди
"Прийшов увечері і чекав під зливою" - у світі покупці вишикувались у черги, щоб купити перший складаний iPhone13:12 • 11091 перегляди
Актуальне
Starlink
Фільм
Техніка
Серіали
The Guardian

У рф атакували завод "Протон", який виготовляв елементи для вбивства українців - партизани розкрили деталі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У російському Орлі пролунали щонайменше чотири вибухи біля заводу "Протон". "АТЕШ" заявив про знищення десятків працівників підприємства.

У рф атакували завод "Протон", який виготовляв елементи для вбивства українців - партизани розкрили деталі

У російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон", компоненти його виробництва використовуються у ракетах "Іскандер-М" та комплексах "Панцир-С1", передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

За інформацією Astra, АТ "Протон" - завод, що виробляє напівпровідникові прилади, світлодіоди та електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За даними української сторони, його компоненти використовуються у російських озброєннях, включаючи ракети "Іскандер-М" та комплекси "Панцир-С1".

Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Офіційної інформації про наслідки удару та постраждалих наразі немає.

Додамо

Згодом партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що в російському Орлі знищено десятки цінних співробітників заводу "Протон".

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що ракетний удар було завдано якраз під час перезмінки робітників.

У результаті було ліквідовано кілька десятків співробітників, які виготовляли елементи для вбивства українців. Продовжуємо збирати інформацію 

- йдеться у повідомленні.

Партизани підтвердили, що підприємство "Протон" випускає оптоелектронне обладнання та електронні компоненти для російського ВПК. Його продукцію використовують у ракетах "Іскандер-М", комплексах "Панцир-С1" та іншій військовій техніці.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Війна в Україні
Ракетний комплекс "Панцир"
Іскандер (ОТРК)