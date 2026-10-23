У рф атакували завод "Протон", який виготовляв елементи для вбивства українців - партизани розкрили деталі

У російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон", компоненти його виробництва використовуються у ракетах "Іскандер-М" та комплексах "Панцир-С1", передає УНН із посиланням на Astra.

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За інформацією Astra, АТ "Протон" - завод, що виробляє напівпровідникові прилади, світлодіоди та електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За даними української сторони, його компоненти використовуються у російських озброєннях, включаючи ракети "Іскандер-М" та комплекси "Панцир-С1".

Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Офіційної інформації про наслідки удару та постраждалих наразі немає.

Додамо

Згодом партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що в російському Орлі знищено десятки цінних співробітників заводу "Протон".

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що ракетний удар було завдано якраз під час перезмінки робітників.

У результаті було ліквідовано кілька десятків співробітників, які виготовляли елементи для вбивства українців. Продовжуємо збирати інформацію - йдеться у повідомленні.

Партизани підтвердили, що підприємство "Протон" випускає оптоелектронне обладнання та електронні компоненти для російського ВПК. Його продукцію використовують у ракетах "Іскандер-М", комплексах "Панцир-С1" та іншій військовій техніці.