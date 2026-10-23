У рф атакували завод "Протон", який виготовляв елементи для вбивства українців - партизани розкрили деталі
Київ • УНН
У російському Орлі пролунали щонайменше чотири вибухи біля заводу "Протон". "АТЕШ" заявив про знищення десятків працівників підприємства.
У російському місті Орел під атакою опинився завод "Протон", компоненти його виробництва використовуються у ракетах "Іскандер-М" та комплексах "Панцир-С1", передає УНН із посиланням на Astra.
Деталі
За інформацією Astra, АТ "Протон" - завод, що виробляє напівпровідникові прилади, світлодіоди та електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За даними української сторони, його компоненти використовуються у російських озброєннях, включаючи ракети "Іскандер-М" та комплекси "Панцир-С1".
Місцеві жителі повідомляли як мінімум про чотири вибухи. Над містом здійнявся великий стовп диму. Перед цим у регіоні оголосили ракетну небезпеку. Офіційної інформації про наслідки удару та постраждалих наразі немає.
Додамо
Згодом партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що в російському Орлі знищено десятки цінних співробітників заводу "Протон".
Агенти "АТЕШ" повідомляють, що ракетний удар було завдано якраз під час перезмінки робітників.
У результаті було ліквідовано кілька десятків співробітників, які виготовляли елементи для вбивства українців. Продовжуємо збирати інформацію
Партизани підтвердили, що підприємство "Протон" випускає оптоелектронне обладнання та електронні компоненти для російського ВПК. Його продукцію використовують у ракетах "Іскандер-М", комплексах "Панцир-С1" та іншій військовій техніці.