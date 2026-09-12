ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW
Киев • УНН
По данным российских источников, ВСУ контратаковали возле Лимана и могли отбросить силы РФ к реке Жеребец. ISW допускает более значительные успехи.
Украинские войска контратакуют на Лиманском направлении и, по сообщениям российских источников, могли отбросить подразделения рф к реке Жеребец. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW) за 11 сентября, пишет УНН.
Детали
Российские военные блогеры утверждают, что украинские контратаки на широком участке фронта вынудили войска рф перейти к обороне. По их данным, ВСУ отбросили российские силы в районе Ивановки, Тернов и балки Журавки.
Отдельные российские источники также заявляют, что в районе Ивановки в окружении могли оказаться 2 российских подразделения численностью до роты и ещё 4 взвода.
ISW допускает большие успехи ВСУ
Аналитики отмечают, что в настоящее время не могут независимо подтвердить полный масштаб украинского продвижения из-за нехватки доступных геолокационных материалов. В то же время в ISW предполагают, что их карты могут недооценивать территориальные приобретения украинских войск на этом участке фронта.
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Контратаки ВСУ продолжаются и на Купянском направлении, в частности вблизи Западного. По оценке ISW, в течение 10–11 сентября российские войска проводили там наступательные операции, однако подтверждённого продвижения не достигли.
Украинские силы также продолжили наносить удары по военным объектам рф. По данным ISW, были поражены 2 комплекса "Панцирь-С1" в Таганроге, российская радиолокационная станция в брянской области и центр подготовки операторов FPV-дронов подразделения "ахмат" вблизи оккупированной Петропавловки в Луганской области.
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