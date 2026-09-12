Минус полторы тысячи оккупантов: Генштаб доложил о потерях противника за сутки

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 1 505 380 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Россия потеряла еще 1 500 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 12 сентября общие потери противника также составляют 12 342 танка, 25 322 боевые бронированные машины, 49 601 артиллерийскую систему, 2 115 РСЗО и 1 633 средства ПВО.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили или 10 боевых бронированных машин, 2 045 БПЛА и 13 НРК противника.

Также российские войска потеряли 638 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 10 единиц специальной техники.

С начала полномасштабной войны потери РФ составляют 442 самолета, 356 вертолетов, 5 103 крылатые ракеты, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Напомним

По данным Генштаба, потери РФ в войне против Украины превысили ее совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет.

В июле рф понесла рекордные потери в живой силе с начала 2026 года - Генштаб