Мінус півтори тисячі окупантів: Генштаб доповів про втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 505 380 військових. Лише за минулу добу росія втратила ще 1 500 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Станом на 12 вересня загальні втрати противника також становлять 12 342 танки, 25 322 бойових броньованих машин, 49 601 артилерійську систему, 2 115 РСЗВ та 1 633 засоби ППО.

За останню добу Сили оборони знищили або 10 бойових броньованих машин, 2 045 БпЛА та 13 НРК ворога.

Також російські війська втратили 638 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 10 одиниць спеціальної техніки.

З початку повномасштабної війни втрати рф становлять 442 літаки, 356 гелікоптерів, 5 103 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

Нагадаємо

За даними Генштабу, втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років.

У липні рф зазнала рекордних втрат у живій силі з початку 2026 року - Генштаб