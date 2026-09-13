Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва: у місті проблеми з електропостачанням

Ввечері у суботу, 12 вересня, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки було частково знеструмлено декілька районів обласного центру.

Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання - зазначив Решетілов.

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