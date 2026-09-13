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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва: у місті проблеми з електропостачанням

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Через атаку частково знеструмлено кілька районів Миколаєва. Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва: у місті проблеми з електропостачанням

Ввечері у суботу, 12 вересня, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки було частково знеструмлено декілька районів обласного центру.

Щойно безпекова ситуація дозволить розпочати роботи, енергетики приступлять до відновлення електропостачання

- зазначив Решетілов.

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