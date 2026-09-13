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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Из-за атаки частично обесточены несколько районов Николаева. Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением

Вечером в субботу, 12 сентября, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки несколько районов областного центра были частично обесточены.

Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения

- отметил Решетилов.

Напомним

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