Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением
Киев • УНН
Из-за атаки частично обесточены несколько районов Николаева. Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения.
Вечером в субботу, 12 сентября, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, информирует УНН.
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По его словам, в результате атаки несколько районов областного центра были частично обесточены.
Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения
Напомним
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