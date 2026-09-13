Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением

Вечером в субботу, 12 сентября, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов, информирует УНН.

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По его словам, в результате атаки несколько районов областного центра были частично обесточены.

Как только ситуация с безопасностью позволит начать работы, энергетики приступят к восстановлению электроснабжения - отметил Решетилов.

Напомним

8 сентября массовый блэкаут накрыл Херсонскую и Николаевскую области.

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