Масовий блекаут накрив Херсонську і Миколаївську області
Київ • УНН
У Миколаєві та Херсоні зафіксували знеструмлення, причини встановлюють. У Миколаєві не курсують трамваї, тролейбуси працюють автономно.
У Миколаєві та Херсоні спостерігається відсутність електропостачання. Причини відсутності електроенергії наразі невідомі, передає УНН.
"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", - написав очільник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.
Він зазначив, що у разі тривалого відключення електроенергії цілодобово працюють Пункти незламності, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися зв’язком та отримати інші базові послуги.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі в місті відсутнє електропостачання. Відповідні служби вже з’ясовують причину.
За його словами, наразі не курсують трамваї. На лінії працюють тролейбуси з автономним ходом в 20 км.
Нагадаємо
Станом на ранок 8 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишилася без електропостачання у Києві, а також Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.