У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли

Станом на ранок 8 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання у Києві, а також Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Київ, Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи - йдеться у повідомленні.

Водночас споживачів закликають за можливості перенести активне використання електроенергії на денний час - з 11:00 до 15:00.

Інформацію про зміни в електропостачанні рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

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Крім того, 7 вересня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили енергопостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка була повністю відключена від зовнішньої мережі ще з 20 серпня.

Зазначається, що це 27-ме і одне з найдовших повних знеструмлень станції, коли вона вимушено працювала від резервних дизель-генераторів.

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