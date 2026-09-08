росія атакувала Україну ракетами та 166 Shahed - ППО знищила 175 цілей
Київ • УНН
Уночі росія завдала ударів по Київщині й Одещині ракетами та дронами. ППО знищила або подавила 175 повітряних цілей.
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Україну протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23, 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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Удари завдавались по Київщині і Одещині з територій брянської, курської, воронезької, вологодської, орловської областей і краснодарського краю рф, а також з окупованих Криму і Донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;
- 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;
- 142 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших
типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
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