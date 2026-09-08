росія атакувала Україну ракетами та 166 Shahed - ППО знищила 175 цілей

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Україну протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23, 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Удари завдавались по Київщині і Одещині з територій брянської, курської, воронезької, вологодської, орловської областей і краснодарського краю рф, а також з окупованих Криму і Донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 175 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

ЗСУ за добу ліквідували майже півтори тисячі російських військових і знищили 1 592 БПЛА - Генштаб