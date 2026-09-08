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“Фламінго”, RAM-2X і “Корал”: що побачили гості оборонної виставки MSPO у Польщі - фото

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Українські виробники представили на міжнародній виставці у Польщі широкий спектр озброєння.

“Фламінго”, RAM-2X і “Корал”: що побачили гості оборонної виставки MSPO у Польщі - фото

У польському місті Кельце відкрилася Міжнародна виставка оборонної промисловості Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Цьогоріч MSPO стала найбільшою за всю історію виставки, участь у ній беруть понад 1000 учасників, серед яких і виробники з України, передає кореспондент УНН з місця події.

Деталі

Виставка проходить у співпраці з Міністерством національної оборони Польщі та зібрала у Кельце представників урядів, військових структур і оборонної промисловості з десятків країн.

У перший день виставку відвідав президент Польщі Кароль Навроцький.

Президент Польщі Кароль Навроцький на виставці MSPO-2026 у Кельце

У Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego бере участь українська компанія Fire Point. Вже традиційно найбільше уваги привернула рожева крилата ракета FP-5 "Фламінго".

FP-5 "Фламінго" - українська крилата ракета на стенді компанії Fire Point на міжнародній виставці MSPO-2026.

Також на стенді компанії представлені повнорозмірні зразки далекобійного БпЛА FP-1 і балістичних ракет FP-7 та FP-9.

На стенді ми демонструємо близько 20% того, над чим працюємо. Решта, зокрема R&D, нові технології, компоненти й процеси, залишається за кулісами. Найважливіше відбувається навколо стенду. Саме тут зустрічаються військові, виробники, замовники, постачальники та інженери. Тут починаються розмови, які згодом можуть перетворитися на спільний проєкт

- повідомляв напередодні виставки український виробник.

На виставкових стендах MSPO можна побачити широкий спектр безпілотних систем та іншого озброєння, яке використовують Сили оборони.

Окрему увагу на виставці привертає ударний безпілотник RAM-2X від Ukrspecsystems. Його вперше представили публічно. Також на стенді компанії можна побачити розвідувальний безпілотний комплекс SHARK-M.

Безпілотники RAM-2X та SHARK-M на стенді Ukrspecsystems на виставці у Польщі.

Також на виставці представлений безпілотний літальний апарат KORT - ще одна українська розробка, яку відвідувачі MSPO можуть побачити серед експозиції вітчизняних виробників.

Українська розробка KORT представлена на міжнародній виставці MSPO-2026.

Серед представлених зразків є й український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

Український далекобійний ударний БпЛА "Лютий" на виставці MSPO-2026.

Ще один представлений на виставці український далекобійний засіб ураження - реактивний дрон "Пекло". Цей тип озброєння призначений для ураження цілей на значній відстані від лінії фронту.

Український реактивний безпілотник "Пекло" представлений на виставці MSPO-2026.

Свою продукцію на Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego демонструє і "Укроборонпром". Серед іншого, під час оборонної виставки у Польщі вперше показали пускову установку зенітного ракетного комплексу "Корал". Комплекс розробляють, зокрема, для протиповітряної оборони та перехоплення повітряних цілей.

Пускова установка зенітного ракетного комплексу "Корал" на стенді "Укроборонпрому" на виставці MSPO-2026 у Польщі.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego триватиме чотири дні: з 8 по 11 вересня. Програма цьогорічної виставки включає кілька десятків конференцій, семінарів, дебатів та спеціальних заходів, організованих національними й міжнародними партнерами.

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