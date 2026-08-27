Українські виробники почали уніфіковувати deep strike, щоб військовим було легше їх застосовувати

Українські виробники далекобійних БПЛА уже працюють над уніфікацією deep strike за окремими параметрами. Це має спростити підготовку, планування та роботу бойових підрозділів. Про це розповіли військовий Першого окремого центру Сил безпілотних систем із позивним "Каспер" та СЕО і СТО Fire Point Ірина Терех, пише УНН.

Бойові місії легше планувати з deep strike, які мають схожі характеристики

Ми вже йдемо до цього (до уніфікації deep strike - ред.). Вона не в формі (продукту - ред.), вона в деяких параметрах, які я не буду просто зараз озвучувати, але уніфікація йде - заявив «Каспер» в ефірі YouTube-каналу «СБС: Сили безпілотних систем».

Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньо

Як приклад він навів роботу військових у 2023-2024 роках, коли парк БПЛА дуже великий.

Якщо перечисляти всі ці назви, можна просто на назвах просто збитися. А хлопці мали вміти працювати з кожним з них. І вони ж всі різні. У кожного різний чекліст, різна підготовка - пояснив «Каспер».

За словами військового, набагато простіше працювати з deep strike, коли є там умовно кілька виробів, які плюс-мінус схожі за своїми параметрами - тим як він стартує та тактико-технічними характеристиками.

Тоді планування у тебе набагато легше проходить, тому що у тебе немає там оцього зоопарку, і ти розумієш: "Так, а це дрон "рога і копита", у нього БЧ 10 кг, дальність 500 км, куди ми запустимо? Ага. А у цього там 200 км, ми сюди запустимо. А у цього там 1000 км. Це просто жах - пояснив «Каспер».

Уніфікація ударних БПЛА збереже конкуренцію на ринку дронів

СЕО та СТО українського виробника далекобійних БПЛА Fire Point Ірина Терех зазначила, що в цьому контексті варто розглядати уніфікацію деяких функцій.

Наприклад, зробити так, щоб всі борти стартували за одним принципом, або щоб вони транспортувалися, або зберігались, щоб плюс-мінус можна було консолідувати різні засоби. Я думаю, що це дуже класна і гармонійна історія, коли може зберігатись конкуренція, але це не лягає додатковим там ментальним навантаженням на підрозділи і для них немає суттєвої різниці між там один, два, три чи чотири засоби обрати - зазначила вона.

Ірина Терех порівняла управління ударним дроном із водінням авто, коли водієві легше пересісти з нового авто з автоматичною коробкою передач, на інший новий автомобіль на автоматі.

Окрім того, за її словами, в Україні є експериментально-бойові підрозділи, які випробовують нові засоби в реальних бойових умовах для того, щоб виробники могли щось допрацювати у разі потреби. При цьому СЕО Fire Point наголосила, що на виробниках лежить відповідальність передавати для випробувань якісний продукт, щоб не витрачати дарма час військових.

Тому, коли приносять зовсім сирі продукти на тести і кажуть: "Давайте женіться" - це мене скоріше дратує. Але якщо це спільна робота, де кожен розуміє цінність часу, цінність складу і готовий дуже швидко бігати самостійно, не делегуючи доопрацювання свого засобу військовим, то це абсолютно нормальна класна штука, яка і ринок виховує і в принципі, впливає позитивно. І як писали класики, будь-яка монополія вище 40% на будь-яку ділянку ринку, вона є шкідливою як для ринку, так і для монополіста. І треба буде це пам'ятати Альтернатива завжди має бути, але принцип роботи, хоча б там автомати - це те, що має бути уніфіковано - резюмувала Ірина Терех.

Нагадаємо

Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів.

Крі того, компанія працює над двома балістичними ракетами. FP-7 дальністю до 200 км у компанії називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів - цього достатньо, щоб діставати до москви. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.

FP-7 найближчим часом планують випробувати під час удару по території росії.

Паралельно Fire Point працює над запуском антибалістичної програми Freyja. Проєкт передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7.x, розробленого компанією Fire Point, німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення. Перші перехоплювачі у Fire Point планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року.