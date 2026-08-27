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Украинские производители начали унифицировать deep strike, чтобы военным было проще их применять

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Унификация параметров deep strike должна упростить подготовку и планирование боевых миссий. Производители стремятся сохранить конкуренцию на рынке.

Украинские производители начали унифицировать deep strike, чтобы военным было проще их применять

Украинские производители дальнобойных БПЛА уже работают над унификацией deep strike по отдельным параметрам. Это должно упростить подготовку, планирование и работу боевых подразделений. Об этом рассказали военнослужащий Первого отдельного центра Сил беспилотных систем с позывным «Каспер» и CEO и CTO Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

Боевые миссии легче планировать с deep strike, имеющими схожие характеристики

Мы уже идём к этому (к унификации deep strike — ред.). Она не в форме (продукта — ред.), она в некоторых параметрах, которые я не буду сейчас озвучивать, но унификация идёт

- заявил «Каспер» в эфире YouTube-канала «СБС: Силы беспилотных систем».

Для успешных боевых миссий необходимо иметь экосистему, одного дрона недостаточно25.08.26, 16:15 • 45932 просмотра

В качестве примера он привёл работу военных в 2023–2024 годах, когда парк БПЛА был очень большим.

Если перечислять все эти названия, можно просто на названиях сбиться. А ребята должны были уметь работать с каждым из них. И они все разные. У каждого разный чек-лист, разная подготовка

 — объяснил «Каспер».

По словам военнослужащего, намного проще работать с deep strike, когда есть, условно, несколько изделий, которые более-менее похожи по своим параметрам — по тому, как они стартуют, и по тактико-техническим характеристикам.

Тогда планирование у тебя проходит намного легче, потому что у тебя нет этого зоопарка, и ты понимаешь: "Так, а это дрон «рога и копыта», у него боевая часть 10 кг, дальность 500 км, куда мы его запустим? Ага. А у этого там 200 км, мы его сюда запустим. А у этого там 1000 км. Это просто ужас

- объяснил «Каспер».

Унификация ударных БПЛА сохранит конкуренцию на рынке дронов

CEO и CTO украинского производителя дальнобойных БПЛА Fire Point Ирина Терех отметила, что в этом контексте стоит рассматривать унификацию некоторых функций.

Например, сделать так, чтобы все борта стартовали по одному принципу, или чтобы они транспортировались либо хранились, чтобы более-менее можно было консолидировать различные средства. Я думаю, что это очень классная и гармоничная история, когда может сохраняться конкуренция, но это не ложится дополнительной ментальной нагрузкой на подразделения и для них нет существенной разницы между тем, какое из одного, двух, трёх или четырёх средств выбрать

 — отметила она.

Ирина Терех сравнила управление ударным дроном с вождением автомобиля, когда водителю легче пересесть с новой машины с автоматической коробкой передач на другой новый автомобиль с автоматом.

Кроме того, по её словам, в Украине есть экспериментально-боевые подразделения, которые испытывают новые средства в реальных боевых условиях для того, чтобы производители могли что-то доработать при необходимости. При этом CEO Fire Point подчеркнула, что на производителях лежит ответственность передавать для испытаний качественный продукт, чтобы не тратить зря время военных.

Поэтому, когда приносят совсем сырые продукты на испытания и говорят: "Давайте гоняйтесь" — это меня скорее раздражает. Но если это совместная работа, где каждый понимает ценность времени, ценность личного состава и готов очень быстро работать самостоятельно, не делегируя доработку своего средства военным, то это абсолютно нормальная классная вещь, которая и рынок воспитывает, и в принципе положительно влияет. И, как писали классики, любая монополия выше 40% на любом участке рынка вредна как для рынка, так и для монополиста. И надо будет это помнить. Альтернатива всегда должна быть, но принцип работы, хотя бы там автоматы, — это то, что должно быть унифицировано

 — резюмировала Ирина Терех.

Напомним

Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 «Фламинго», способную лететь на три тысячи километров.

Кроме того, компания работает над двумя баллистическими ракетами. FP-7 дальностью до 200 км в компании называют более дешёвым ответом на американские ATACMS. Вторая, FP-9, рассчитана на 800–850 километров — этого достаточно, чтобы достичь москвы. Запуск FP-9 в компании обещают до конца года.

FP-7 в ближайшее время планируют испытать во время удара по территории россии.

Параллельно Fire Point работает над запуском антибаллистической программы Freyja. Проект предусматривает объединение в единую систему украинского перехватчика FP-7.x, разработанного компанией Fire Point, немецкой радиолокационной технологии и норвежской технологии наведения. Первые перехватчики в Fire Point планируют начать применять на поле боя в середине 2027 года.

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Война в Украине
ATACMS
Норвегия
Германия
Украина