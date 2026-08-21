Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Українські перехоплювачі балістичних ракет FP-7.x, які розробляються в рамках антибалістичного проєкту Freyja, планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року. Перший вітчизняний перехоплювач українська компанія Fire Point розраховує поставити вже до кінця 2026 року, пише УНН.

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Як повідомляє The Times, на тлі посилення російських ударів балістикою та дефіциту перехоплювачів для американських ЗРК Patriot, для України стає все гострішою необхідність створення власної системи протиракетної оборони.

Видання з посиланням на слова СЕО та СТО Fire Point Ірини Терех зазначає, що після укладення угод із європейськими партнерами компанія планує поставити перший український перехоплювач до кінця цього року, а вже наступного літа вивести його на поле бою.

Ми намагаємося досягти за пару років того, на що зазвичай йдуть десятиліття. Це величезна відповідальність - зазначила вона.

Проєкт Freyja передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7.x, розробленого компанією Fire Point, німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення.

Як зазначає видання, сьогодні саме Patriot залишається ключовою системою, здатною перехоплювати російські балістичні ракети, але запаси перехоплювачів обмежені, а їхня вартість становить близько 4 млн доларів за одиницю.

Натомість перехоплювач FP-7.х оцінюється приблизно у 700 тис. доларів. Таким чином, створення Freyja має не лише дати Україні власну спроможність протидіяти балістичним загрозам, а й суттєво знизити вартість перехоплення російської балістики.

Попри амбітні строки запуску Freyja, Україна залишатиметься залежною від поставок американських Patriot та ракет до них. За словами Президента Володимира Зеленського, дефіцит перехоплювачів Patriot уже став одним із ключових викликів для української протиповітряної оборони.

Глава держави наголосив: якщо США "продадуть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%".

Водночас СЕО Fire Point прогнозує, що майбутня зима буде важкою для українців.

Минула зима була важкою, і я очікую, що ця буде ще важчою. І є лише один спосіб дійсно її пережити: пам'ятати, за що ми боремося, і що іншого вибору в нас немає - зазначила Ірина Терех.

Паралельно компанія Fire Point працює над власними балістичними ракетами FP-7 та FP-9. За словами Ірини Терех, перша балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км і бойовою частиною 150 кг може бути готова вже взимку. Далекобійна балістична ракета FP-9 ще перебуває в процесі розробки.

Виробництво власної балістики поставить Україну до нечисленного клубу країн, які мають такий арсенал, зазначила СЕО Fire Point.

Додамо

Ірина Терех розповіла під час виставки озброєння DALO Industry Days, яка проходить у Данії, що наразі Freyja перебуває на стадії інтеграції усіх компонентів у єдину систему та випробувань.

Прямо зараз ми розпочали найцікавішу з інженерного погляду частину розробки Freyja - це технічна інтеграція всієї екосистеми разом із радарами, з пусковою установкою, з каналом передачі даних, з командним центром - повідомила вона.

За її словами, випробування проводяться до двох разів на тиждень, після чого систему коригують.

Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита Freyja стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію Антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran та Destinus.

Як повідомляв УНН, за словами співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, підключення європейських урядів, зокрема німецького, суттєво пришвидшило реалізацію Freyja. За умови, що бюрократичні процедури в країнах-партнерах рухатимуться швидко, перші ракети-перехоплювачі FP-7.X можуть бути готові вже до кінця 2026 року. Перше перехоплення балістичної цілі системою Freyja у Fire Point планують здійснити до кінця 2027 року.

На початку серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Freyja планують приєднатися нові партнери.

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