Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

$44.610.0952.130.26
ukenru
08:31 • 8212 перегляди
Зеленський підтвердив ураження НПЗ у пермі і аеродрому "маринівка", пошкодження Су-34Video
Ексклюзив
07:28 • 11752 перегляди
Кабмін має створити міжвідомчу робочу групу для вирішення проблеми оподаткування авіалізингу - нардеп Крейденко
05:20 • 14141 перегляди
рф атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, роботу призупиненоPhoto
21 серпня, 02:02 • 14072 перегляди
Найбільший італійський виробник зброї створює "дронову лабораторію" в Україні - ЗМІ
21 серпня, 00:21 • 28803 перегляди
У Соломʼянському районі Києва завершили аварійні роботи після ворожої атакиPhoto
20 серпня, 18:57 • 37771 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
20 серпня, 18:39 • 32358 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
20 серпня, 17:33 • 29572 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
20 серпня, 15:44 • 32676 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
20 серпня, 15:09 • 24470 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+31°
3м/с
45%
746мм
Популярнi новини
Атака дронів на Суми: поранено двох людей, спалахнули пожежі20 серпня, 23:46 • 11478 перегляди
Двоє гонщиків загинули під час кваліфікації Гран-прі острова Мен21 серпня, 00:54 • 13351 перегляди
росія відкрила у Вашингтоні виставку про "крадіжку" скіфського золота21 серпня, 01:27 • 13196 перегляди
Що святкують 21 серпня в Україні та світі21 серпня, 03:00 • 9106 перегляди
Удари рф по портах можуть коштувати Україні до 2% ВВП - Bloomberg21 серпня, 03:33 • 5608 перегляди
Публікації
Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року 09:44 • 36 перегляди
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 111325 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 128237 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 107840 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 122439 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Крістофер Нолан
Метт Деймон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Суми
Одеса
Реклама
УНН Lite
"Одіссея" Нолана обігнала "Дедпула і Росомаху" і стала найкасовішим фільмом із рейтингом R08:59 • 1836 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 85830 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 105946 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 139598 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 142277 перегляди
Актуальне
Фільм
Spotify
Су-34
Financial Times
Forbes

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Fire Point планує поставити перший FP-7.x до кінця 2026 року, а перше перехоплення балістичної цілі Freyja - до кінця 2027-го. Перехоплювач коштуватиме близько 700 тисяч доларів.

Fire Point планує вивести перехоплювачі балістики FP-7.x на поле бою в середині 2027 року

Українські перехоплювачі балістичних ракет FP-7.x, які розробляються в рамках антибалістичного проєкту Freyja, планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року. Перший вітчизняний перехоплювач українська компанія Fire Point розраховує поставити вже до кінця 2026 року, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє The Times, на тлі посилення російських ударів балістикою та дефіциту перехоплювачів для американських ЗРК Patriot, для України стає все гострішою необхідність створення власної системи протиракетної оборони.

Видання з посиланням на слова СЕО та СТО Fire Point Ірини Терех зазначає, що після укладення угод із європейськими партнерами компанія планує поставити перший український перехоплювач до кінця цього року, а вже наступного літа вивести його на поле бою.

Ми намагаємося досягти за пару років того, на що зазвичай йдуть десятиліття. Це величезна відповідальність

 - зазначила вона.

Проєкт Freyja передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7.x, розробленого компанією Fire Point, німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення.

Як зазначає видання, сьогодні саме Patriot залишається ключовою системою, здатною перехоплювати російські балістичні ракети, але запаси перехоплювачів обмежені, а їхня вартість становить близько 4 млн доларів за одиницю.

Натомість перехоплювач FP-7.х оцінюється приблизно у 700 тис. доларів. Таким чином, створення Freyja має не лише дати Україні власну спроможність протидіяти балістичним загрозам, а й суттєво знизити вартість перехоплення російської балістики.

Попри амбітні строки запуску Freyja, Україна залишатиметься залежною від поставок американських Patriot та ракет до них. За словами Президента Володимира Зеленського, дефіцит перехоплювачів Patriot уже став одним із ключових викликів для української протиповітряної оборони.

Глава держави наголосив: якщо США "продадуть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%".

Водночас СЕО Fire Point прогнозує, що майбутня зима буде важкою для українців.

Минула зима була важкою, і я очікую, що ця буде ще важчою. І є лише один спосіб дійсно її пережити: пам'ятати, за що ми боремося, і що іншого вибору в нас немає

- зазначила Ірина Терех.

Паралельно компанія Fire Point працює над власними балістичними ракетами FP-7 та FP-9. За словами Ірини Терех, перша балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км і бойовою частиною 150 кг може бути готова вже взимку. Далекобійна балістична ракета FP-9 ще перебуває в процесі розробки.

Виробництво власної балістики поставить Україну до нечисленного клубу країн, які мають такий арсенал, зазначила СЕО Fire Point.

Додамо

Ірина Терех розповіла під час виставки озброєння DALO Industry Days, яка проходить у Данії, що наразі Freyja перебуває на стадії інтеграції усіх компонентів у єдину систему та випробувань.

Прямо зараз ми розпочали найцікавішу з інженерного погляду частину розробки Freyja - це технічна інтеграція всієї екосистеми разом із радарами, з пусковою установкою, з каналом передачі даних, з командним центром

 - повідомила вона.

За її словами, випробування проводяться до двох разів на тиждень, після чого систему коригують.

Офіційно проєкт зі створення спільного європейського антибалістичного щита Freyja стартував 13 липня, коли Україна та ще 9 європейських країн підписали декларацію Антибалістичної коаліції. Тоді до нього долучилося 12 оборонних компаній, серед яких HENSOLDT, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran та Destinus.

Як повідомляв УНН, за словами співзасновника і головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, підключення європейських урядів, зокрема німецького, суттєво пришвидшило реалізацію Freyja. За умови, що бюрократичні процедури в країнах-партнерах рухатимуться швидко, перші ракети-перехоплювачі FP-7.X можуть бути готові вже до кінця 2026 року. Перше перехоплення балістичної цілі системою Freyja у Fire Point планують здійснити до кінця 2027 року.

На початку серпня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Freyja планують приєднатися нові партнери.

Fire Point на виставці в Данії презентувала балістику FP-9, здатну уразити москву 19.08.26, 16:24 • 4470 переглядiв

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнологіїПублікації
Ірина Терех
Fire Point
Денис Штілерман
Війна в Україні
The Times
Організація Об'єднаних Націй
MIM-104 Patriot
Данія
Норвегія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна