"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
Київ • УНН
Андрій Коваленко заявив про ознаки підготовки рф до балістичного обстрілу. Він закликав українців бути уважними найближчими днями.
REUTERS/Anatolii Stepanov
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що армія рф готує балістичний обстріл, а також закликав українців "бути уважними у наступні дні", передає УНН.
Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські "дипломати" тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу
Керівник СПД закликав українців бути уважними в наступні дні.
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