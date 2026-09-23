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"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу

Київ • УНН

 • 8204 перегляди

Андрій Коваленко заявив про ознаки підготовки рф до балістичного обстрілу. Він закликав українців бути уважними найближчими днями.

"Будьте уважними у наступні дні" - у РНБО попередили про підготовку росією балістичного обстрілу
REUTERS/Anatolii Stepanov

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що армія рф готує балістичний обстріл, а також закликав українців "бути уважними у наступні дні", передає УНН.

Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські "дипломати" тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу 

- повідомив Коваленко. 

Керівник СПД закликав українців бути уважними в наступні дні.

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Антоніна Туманова

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