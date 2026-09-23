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The New York Times

росія завдала ударів по великих українських дата-центрах - МЗС

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Через російську атаку загинули двоє людей і понад 40 були поранені. У Києві пошкоджено коледж, удари також припали по дата-центрах.

росія завдала ударів по великих українських дата-центрах - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував черговий російський обстріл України і підтвердив атаку по великих українських дата-центрах, передає УНН.

"Поки 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН зосереджується на мирних зусиллях і дипломатії задля завершення війни, Україна знову перебуває під масованою російською атакою", – підкреслив глава МЗС.

Сибіга зазначив, що унаслідок жорстоких російських ударів упродовж ночі та ранку загинули двоє людей, понад 40 дістали поранення.

За його словами, росія завдала ударів по великих українських дата-центрах, прагнучи порушити потік інформації.

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Міністр зауважив, що оперативні сповіщення про ракетні та дронові загрози є життєво важливими, адже вони рятують життя. Він додав, що це критична цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до життєво важливої інформації і вона не є військовою ціллю. Вона необхідна для нормального функціонування повсякденного життя.

У Києві також було завдано удару по будівлі коледжу, коли на його території перебували студенти.

"Оскільки росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона шукає нові способи дестабілізувати життя в Україні та тероризувати цивільних людей. Посилення санкційного тиску та збільшення кількості перехоплювачів ракет – єдиний спосіб зупинити цей терор. Ці атаки не повинні стати новою нормою", – наголосив Сибіга.

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