Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон

У Києві у результаті атак рф кількість постраждалих зросла до 43. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 43 постраждалих від атаки ворога на Київ 23 вересня. Двоє людей загинули - повідомив Кличко.

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Як повідомили у КМДА, ворожа атака на столицю триває.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі БпЛА впав на території навчального закладу.

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Як повідомляв УНН, раніше було відомо, що унаслідок ударів російських БПЛА та падіння уламків у Києві загинули двоє людей, ще 36 постраждали. Пошкоджені будівлі й автомобілі.