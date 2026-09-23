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Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон

Київ • УНН

 • 2242 перегляди

Унаслідок атаки ha на Київ 23 вересня постраждали 43 людини, двоє загинули. БпЛА впав на території навчального закладу.

Ворожа атака на Київ триває - кількість постраждалих зросла до 43, на територію навчального закладу упав дрон

У Києві у результаті атак рф кількість постраждалих зросла до 43. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже 43 постраждалих від атаки ворога на Київ 23 вересня.  Двоє людей загинули 

- повідомив Кличко.

Додамо

Як повідомили у КМДА, ворожа атака на столицю триває.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі БпЛА впав на території навчального закладу.

Дрони наближаються до АЗС: у Києві готують адресну систему сповіщення для заправок23.09.26, 16:23 • 17762 перегляди

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, раніше було відомо, що унаслідок ударів російських БПЛА та падіння уламків у Києві загинули двоє людей, ще 36 постраждали. Пошкоджені будівлі й автомобілі.

Антоніна Туманова

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