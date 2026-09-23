Атака БПЛА рф на Київ 23 вересня - загинуло двоє, поранено 36 людей

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У Києві внаслідок влучань російських БПЛА і падінь їх уламків загинуло двоє людей у Дарницькому та Солом’янському районах. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Також відомо відомо про 36 постраждалих. В Голосіївському районі постраждали 7 людей, у Дарницькому - 5, у Солом’янському - 20, Святошинському - 4.

росіяни застосували безпілотники проти АЗС, будівлі бізнес-центру, офісної будівлі, приміщення фармацевтичного підприємства, будівлі колишнього ринку та приміщень неподалік вокзалу. На місцях влучань сталися пожежі. Також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Правоохоронці кваліфікують дії військових рф як черговий воєнний злочин, що призвів до травмування та загибелі цивільних мешканців столиці (ч. 1,2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає від 8 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Після ворожих атак у Києві та Київській області спостерігається задимлення.