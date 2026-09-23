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Атака БПЛА рф на Киев 23 сентября - погибли двое, ранены 36 человек

Киев • УНН

 • 836 просмотра

В результате ударов российских БПЛА и падения обломков в Киеве погибли два человека, еще 36 пострадали. Повреждены здания и автомобили.

Атака БПЛА рф на Киев 23 сентября - погибли двое, ранены 36 человек
Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве в результате попаданий российских БПЛА и падения их обломков погибли два человека в Дарницком и Соломенском районах. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Также известно о 36 пострадавших. В Голосеевском районе пострадали 7 человек, в Дарницком - 5, в Соломенском - 20, в Святошинском - 4.

россияне применили беспилотники против АЗС, здания бизнес-центра, офисного здания, помещения фармацевтического предприятия, здания бывшего рынка и помещений неподалеку от вокзала. На местах попаданий произошли пожары. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Окончательное количество пострадавших устанавливается. Правоохранители квалифицируют действия военных рф как очередное военное преступление, приведшее к травмированию и гибели гражданских жителей столицы (ч. 1,2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним

После вражеских атак в Киеве и Киевской области наблюдается задымление.

Евгений Устименко

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