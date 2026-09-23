Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействие

Путь управляемых авиационных бомб простирается от единичных немецких экспериментов во время Второй мировой войны до высокоточного оружия массового применения. Благодаря раскладным крыльям и спутниковой навигации эти бомбы позволяют авиации наносить сокрушительные удары с расстояния в десятки километров, не входя в зону действия ПВО. УНН рассказывает о принципе действия КАБ, о том, как они изменили тактику ведения боевых действий и как Украина противостоит этой угрозе.

Что такое управляемая авиационная бомба

Управляемая авиационная бомба — это авиационный боеприпас, оснащённый системой наведения, которая существенно повышает точность поражения цели по сравнению с обычными свободнопадающими (неуправляемыми) бомбами.

Принципиальное отличие КАБ от неуправляемой бомбы — в наличии систем наведения и аэродинамического управления: хвостовых рулей или раскладных крыльев, которые корректируют траекторию после сброса. Благодаря этому КАБ попадает в цель с точностью до нескольких метров — вместо отклонения на десятки и сотни метров, характерного для свободнопадающих боеприпасов.

Идея возникновения КАБ

Первые эффективные образцы появились в годы Второй мировой войны: немецкая радиоуправляемая бомба Fritz X применялась против боевых кораблей, американская Azon — против мостов и железнодорожных узлов.

Радиоуправляемая бомба Fritz X

Скачок в применении КАБ произошёл во время войны во Вьетнаме, когда США применили бомбы с лазерным наведением серии Paveway. Они позволяли точечно уничтожать защищённые объекты, для поражения которых ранее требовались десятки вылетов с неуправляемыми боеприпасами.

Авиабомбы Paveway IV

Следующий переломный момент заложила Война в Персидском заливе (1991 год). Тогда появилась американская технология JDAM (Joint Direct Attack Munition) — навесные комплекты, которые превращают обычные бомбы в высокоточные с помощью инерциальной навигационной системы и GPS. Координаты вводятся перед сбросом — далее бомба летит автономно при любой погоде. Впервые массово JDAM применили в 1999 году во время операции НАТО в Югославии.



Украинские КАБы уже готовы к бою, авиация будет бить врага, не заходя в зону поражения российского ПВО – эксперт

Какие существуют разновидности КАБ

Современные КАБ классифицируют по двум основным параметрам: способу наведения на цель и конструкции аэродинамических поверхностей. Именно их сочетание определяет точность, дальность и условия боевого применения конкретного боеприпаса.

Спутниковое и инерциальное (GPS/INS, ГЛОНАСС) — наиболее распространённый тип. Не зависит от погодных условий, координаты цели вводятся перед сбросом. Недостаток: не подходит для поражения движущихся целей. Примеры: американский JDAM, российские бомбы с модулем УМПК.

Лазерное полуактивное наведение — цель подсвечивает лазерный целеуказатель с самолёта, беспилотника или наземный наводчик. Обеспечивает точность 1–3 метра. Примеры: серия Paveway II/III.

Электронно-оптическое, телевизионное или тепловизионное (ТВ/ИК) — изображение передаётся в кабину пилота или обрабатывается алгоритмами распознавания в реальном времени. Примеры: американская GBU-15, российская КАБ-500Кр.

По аэродинамической конструкции

Аэродинамическая конструкция боеприпаса непосредственно определяет его тактико-технические характеристики (ТТХ) — прежде всего дальность сброса и, соответственно, радиус поражения целей без входа носителя в зону ПВО:

без крыльев — управление только хвостовыми рулями. Классический JDAM;

планирующие бомбы (glide bombs) — раскладные крылья позволяют планировать на большие расстояния после сброса.

Примеры: американский JDAM-ER, французский AASM Hammer, российский УМПК.

Дальность полёта

КАБ существенно различаются по размеру и возможностям в зависимости от назначения:

калибр (масса боевой части):

от около 130 кг (американская малая бомба GBU-39 SDB) до 1 500–3 000 кг (российские ФАБ-1500 и ФАБ-3000).

Дальность сброса:

управляемые бомбы без крыльев — 10–28 км;

планирующие бомбы — 50–95 км в зависимости от высоты и скорости носителя;

специализированные малогабаритные (GBU-39) — до 110 км;

планирующие бомбы с реактивным ускорителем — до 150 км и более;

Средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы рф - Игнат

КАБ в войне России против Украины

С 2023–2024 годов планирующие управляемые бомбы стали одним из ключевых тактических факторов в текущей фазе боевых действий.

Россия применила массовое и относительно дешёвое решение: установку Универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) на старые советские свободнопадающие бомбы серии ФАБ (250, 500, 1 500, 3 000 кг). Тактическая авиация противника — преимущественно Су-34 и Су-35 — сбрасывает эти бомбы, оставаясь вне зоны досягаемости украинских зенитных средств.

При этом сама система постоянно совершенствуется. Базовый УМПК обеспечивал верифицированную дальность 60–65 км (предельные показатели — до 80 км). С начала 2025 года зафиксирована новая модификация — УМПК-ПД. Благодаря большей площади крыла и усиленной системе крепления дальность такого боеприпаса уже может составлять до 95 км.

Параллельно Россия интегрирует реактивные ускорители в стандартный корпус УМПК, что позволяет достигать дальности до 150 км, однако при условии соответствующей высоты сброса.

Для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) новые версии УМПК оснащают восемью и более спутниковыми антеннами, что усложняет их подавление.

Точность УМПК уступает образцам стран — союзников Украины. Круговое вероятное отклонение составляет 10–15 метров в штатном режиме и может возрастать при активной РЭБ. Однако разрушительная сила тяжёлых фугасных боевых частей позволяет противнику уничтожать фортификационные сооружения и прифронтовые населённые пункты даже при таком отклонении. ФАБ-1500 оставляет воронку глубиной до 6 метров и диаметром 20–25 метров; зона контузионного поражения достигает 300–350 метров от точки попадания.

Для восстановления баланса Украина интегрировала несколько систем союзников в свои Воздушные силы:

JDAM-ER (США) — планирующие бомбы с GPS-наведением, адаптированные для самолётов МиГ-29 и Су-27 советского образца.

AASM Hammer (Франция, производитель Safran) — гибрид бомбы и ракеты с твердотопливным реактивным ускорителем. Позволяет сбрасывать боеприпас с малых высот в режиме кабрирования при сохранении точности и живучести носителя.

GBU-39 SDB (США) — малая бомба с устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Украинский Су-25 с AASM Hammer

Управляемые авиационные бомбы остаются одним из ключевых вызовов для Сил обороны Украины. В ответ Украина системно работает сразу по нескольким направлениям: развитие средств противовоздушной обороны, способных перехватывать эти боеприпасы, подавление носителей средствами РЭБ и ударными системами, а также разработка собственных высокоточных авиационных боеприпасов. Асимметричный ответ на эту угрозу формируется не только за счёт получения оружия от союзников, но и благодаря развитию отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Первая украинская КАБ уже готова - Федоров показал видео