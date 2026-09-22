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Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией и представителями Европы для обсуждения деэскалации с РФ

Киев • УНН

 • 2478 просмотра

В Нью-Йорке посланники Трампа встретятся с украинской делегацией и советниками Великобритании, Франции и Германии. Обсудят предложения Киева по деэскалации с РФ.

Виткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией и представителями Европы для обсуждения деэскалации с РФ

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во вторник вечером встретятся в Нью-Йорке с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят украинские предложения относительно возможного соглашения о деэскалации с Россией, сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на 2 осведомлённых источника, пишет УНН.

Детали

По его информации, переговоры состоятся на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН.

Главной темой встречи станут подготовленные Украиной предложения относительно возможной договорённости с Россией о деэскалации. Деталей этих предложений Равид пока не привёл.

Уиткофф и Кушнер проводят переговоры в Нью-Йорке

К обсуждению вместе с американскими и украинскими представителями присоединятся советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер также провели встречу с посредниками, которые работают с Ираном. По словам президента США, переговоры были "очень продуктивными", а шансы на достижение соглашения с Тегераном он назвал "большими".

Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский22.09.26, 22:25 • 9430 просмотров

Степан Гафтко

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