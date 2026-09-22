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Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 году

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Частная одесская клиника Odrex, которая фигурирует в 10 уголовных производствах, получила в 2025 году 111 млн грн от НСЗУ — больше, чем «Добробут», «Оксфорд Медикал», «Оберіг» и другие крупные частные медицинские сети.

Бюджетные миллионы для Odrex: клиника с 10 уголовными производствами получила 111 млн грн от НСЗУ в 2025 году

Одесская клиника Odrex оказалась среди лидеров частной медицины по объёму выплат от Национальной службы здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий. Согласно данным, опубликованным в Forbes, в 2025 году Odrex получила от НСЗУ 111 млн грн. Больше получили только Medical Plaza — 171 млн грн, а также Клиника Святого Николая вместе с Александровской больницей — 426 млн грн, пишет УНН.

Далее в рейтинге суммы резко уменьшаются. "Добробут" получил от НСЗУ 47,9 млн грн, "Оберіг" — 20,4 млн грн, Медицинский центр Святой Параскевы — 15,2 млн грн, "Оксфорд Медикал" — 11,8 млн грн, Into-Sana — 9,5 млн грн, TOP Clinic DENIS — 8,4 млн грн, "ОН Клиник" — 4,3 млн грн.

То есть Odrex получила от НСЗУ более чем в два раза больше, чем "Добробут", и почти в 10 раз больше, чем "Оксфорд Медикал". И это несмотря на то, что обе сети крупнее Odrex по выручке: у "Добробута" она составляет 4,4 млрд грн, у "Оксфорд Медикал" — 1,5 млрд грн, тогда как у Odrex всего 1,3 млрд грн.

Всего 12 частных медицинских сетей из рейтинга получили от НСЗУ около 825,5 млн грн. Почти 86% этих средств пришлось на трёх игроков — Клинический госпиталь Святого Николая вместе с Александровской больницей, Medical Plaza и Odrex.

Отметим, речь идёт о средствах, которые НСЗУ выплачивает медицинским учреждениям за предоставление пациентам услуг в рамках Программы медицинских гарантий. Частные клиники, заключившие соответствующие договоры с НСЗУ, получают деньги за первичную и специализированную медицинскую помощь, реабилитацию, лечение инсультов и инфарктов, а также другие предусмотренные программой направления.

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111 млн бюджетных гривен — на фоне 10 уголовных производств

Большой объём государственных выплат клинике Odrex привлекает внимание не только из-за соотношения с другими частными клиниками. По данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует клиника. Речь, в частности, идёт о производствах по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве, ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником и умышленном убийстве.

Безусловно, сам факт уголовного производства не означает доказанности вины клиники, её владельцев или работников. Установить виновность конкретного лица может только суд.

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Показательно, что для сотрудничества с НСЗУ сам по себе такой уголовный шлейф не стал стоп-сигналом. Несмотря на 10 уголовных производств и публичные жалобы пациентов, Odrex продолжает предоставлять украинцам услуги по Программе медицинских гарантий.

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Причиной этого являются вполне технические критерии отбора партнёров НСЗУ. Как ранее писал УНН, при заключении договоров Нацслужба прежде всего оценивает соответствие медицинского учреждения установленным техническим требованиям конкретного пакета медицинских услуг. Репутация клиники не является отдельным критерием отбора.  

То есть уголовные расследования и многомиллионные бюджетные выплаты сегодня могут существовать параллельно. И вопросы уже не только к Odrex, но и к самой модели государственного контрактинга — достаточно ли формального соответствия требованиям НСЗУ, когда вокруг медицинского учреждения накапливается настолько значительный массив уголовных производств и жалоб пациентов?

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Евгений Царенко

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Forbes