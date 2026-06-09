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Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета

Киев • УНН

 • 2742 просмотра

Odrex получает миллионы из бюджета, несмотря на уголовные дела и потерю лицензии одним из юрлиц.

Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета

Клиника Odrex в 2025 году получила более 37,5 млн грн из бюджета Украины по Программе медицинских гарантий, несмотря на уголовные производства и многочисленные жалобы пациентов. Клиника и в 2026 году остается одним из крупнейших частных партнеров Национальной службы здоровья Украины, несмотря на то, что одно из юрлиц клиники было лишено лицензии. Как клиника продолжает получать миллионы бюджетных средств - читайте в материале УНН

История с лишением лицензии 

Комиссия Минздрава по соблюдению лицензионных условий 2 декабря 2025 года приняла решение об отзыве медицинской лицензии клиники Odrex, выданной на ООО "Дом Медицины", которая фигурирует в уголовном производстве о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. 

"Прекратить действие лицензии Министерства здравоохранения Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике полностью, по результатам внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, выданную обществу с ограниченной ответственностью "Дом Медицины" (код ЕГРПОУ: 38156360, решение о выдаче лицензии от 22.01.2015 № 30), на основании акта о непредоставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 (пункт 10 части двенадцатой статьи 16 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности"", – говорилось в приказе. 

Решение вступило в силу в течение 30 дней. Таким образом, в начале 2026 года "Дом Медицины" не имел лицензии для оказания медицинских услуг. 

Но интересно, что владельцы предчувствовали это.. Еще летом 2025 года владельцы "Дом медицины" зарегистрировали ООО "Медицинский дом "Одрекс", перед этим синхронно выйдя из состава учредителей предыдущей фирмы.  

"Медицинский дом "Одрекс" довольно быстро получил соответствующую лицензию Минздрава и, как следует из ответа НСЗУ на запрос УНН, перезаключил договоры на получение средств по Программе медицинских гарантий. 

"(...) до 31 августа 2025 года включительно НСЗУ осуществляла сотрудничество в рамках ПМГ с ООО "Дом медицины" (ЕГРПОУ – 38156360). Договорные отношения с указанным субъектом были прекращены с 01.09.2025 в связи с отчуждением целостного имущественного комплекса в пользу правопреемника – ООО "Медицинский дом "Одрекс" (ЕГРПОУ – 45861272)", - говорится в ответе. 

Миллионные выплаты "перетекли" на новое юрлицо 

Но еще 19 августа 2025 года НСЗУ заключило договор на оказание первичной медицинской помощи с новосозданным предприятием, которое получило лицензию буквально за месяц до этого. Контракт, действие которого начиналось с 1 августа и заканчивается в конце декабря 2027 года, предусматривает выплаты в 2026 году на сумму 44 млн грн. В 2025 году по этому договору выплаты составили ориентировочно 15,4 млн грн. На этом сотрудничество не остановилось, а было заключено еще два договора - один действовал с 1 сентября 2025 года и закончился в конце того года, а другой заключен на весь 2026 год. Ориентировочная цена первого договора, как указывает НСЗУ, 22,6 млн грн, а второго - более 3,4 млн. С последним, кстати, вышла интересная история - изначально договор был заключен на оказание услуг по 5 пакетам медицинских услуг: помощь при остром мозговом инсульте; помощь при остром инфаркте миокарда; диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ; реабилитационная помощь взрослым и детям в стационаре, а также пакет на аналогичную помощь в амбулаторных условиях. Однако, как указывает НСЗУ в своем ответе, действие договора по всем пакетам, кроме сопровождения лиц с ВИЧ, было прекращено по инициативе поставщика услуг с 1 февраля 2026 года. 

Возникает логичный вопрос: "Почему?" Среди возможных причин — нежелание администрации клиники предоставлять услуги по стоимости, которую они считают нерыночной. Или, возможно, в клинике не хватает соответствующих кадров? Вероятно также, что спрос на услуги снизился на фоне скандалов, сопровождающих клинику в последнее время. 

Тем не менее, клиника отхватила лакомый кусок на сумму в 44 млн грн по пакету предоставления услуг первичной медицинской помощи, умело перерегистрировав компании и соглашения с Нацслужбой. Кроме того, "Медицинский дом "Одрекс" включен в число поставщиков услуг по национальной программе "Скрининг здоровья 40+". Оценить поток поступлений от участия в этой программе пока невозможно, ведь средства получает персонально человек, подпадающий под действие программы, и уже он тратит их в соответствующем учреждении. 

Примечательно, что с 2021 года до момента прекращения действия договоров "Дом медицины" получил от НСЗУ выплат за оказанные услуги на сумму более 139 млн грн.  

Система требует изменений 

Конечно, закон не запрещает владельцам одной компании регистрировать другую, продавать или отдавать юрлицо. Можно формально подойти к вопросу и указывать, что собственно клиника Odrex не является фигурантом в уголовных производствах – но уместен ли такой формализм при условии, если речь идет о жизни и здоровье людей и когда разные юрлица, стоящие за общей вывеской, так или иначе фигурируют не в одном уголовном производстве? И когда система продолжает сливать миллионы гривен из бюджета на финансирование клиники, которая оказалась под шквалом критики со стороны пациентов и их близких? 

НСЗУ в ответе на запрос УНН отмечала, что проверяет полноту и достоверность электронных медицинских записей, которые подаются к оплате. А вот проверяется ли собственно факт предоставления и качество медицинских услуг? 

"Контроля качества практически не существует, потому что не существует критериев оценки, до сих пор они никем не внедрены. Никем: ни Минздравом, ни НСЗУ. Поэтому показатели контроля, к сожалению, одна из болезненных тем и мест, которых пока в нашей системе должным образом, как это должно было бы быть, нет", - рассказал экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

А пока фактическое качество предоставления медицинских услуг и репутация клиники не стали критериями отбора, НСЗУ, вероятно, и в дальнейшем сможет финансировать учреждения, имеющие сомнительную репутацию. 

Лилия Подоляк

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