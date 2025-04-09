Александр Корниенко задекларировал более 800 тыс. грн зарплаты, 4 тыс. грн "Зимней поддержки". Жена получила около 60 тыс. грн соцвыплат и имеет BMW X3 и недвижимость.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Спикер закрыл заседание ВР после блокирования трибуны депутатами. Причиной стало рассмотрение закона об ответственности чиновников за игнорирование вызовов в Раду.
30 марта в 3:00 Украина перейдет на летнее время, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Перевод часов может негативно повлиять на биологические ритмы и общее состояние здоровья.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Председатель Верховной Рады выразил полную поддержку президенту Украины после его переговоров с Трампом. Спор между лидерами возник из-за вопроса гарантий безопасности для Украины.
Украина впервые в истории ЕС включила парламент как переговорщика в процессе вступления. Верховная Рада активно работает над подготовкой кластеров и является частью переговорных групп по евроинтеграции.
Спикер Верховной Рады заявил о начале работы над соглашением с США по полезным ископаемым с следующей недели. Зеленский ранее отклонил первоначальное предложение США, требуя гарантий безопасности.
Председатель ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что выборы в Украине пройдут только после завершения военного положения. По его словам, проведение выборов во время войны противоречит законодательству.
Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил о блокировании работы парламента фракцией "Европейская Солидарность". Из-за блокирования не состоялось обсуждение вопросов образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях.
Польский министр по делам Европы сообщил о втором транше средств из замороженных российских активов для Украины. ЕС также планирует ввести 16-й пакет санкций против РФ к годовщине вторжения.
Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что около 37 депутатов посещают США за собственные средства. Визит направлен на восстановление отношений с Конгрессом США и включает представителей как оппозиции, так и монобольшинства.
Председатель ВР сообщил, что Порошенко пытался выехать 15 января на заседание ЕНП, которое завершилось 14 января. Стефанчук заявил, что правовая цель такой поездки ему неизвестна.
Федор Вениславский заявил, что ТЦК несут основную нагрузку по мобилизации, поэтому их расформирование опасно. Рекрутинговые центры являются лишь пилотными проектами и должны работать параллельно с ТЦК.
В ночь на 27 октября украинцы переведут часы на час назад. Сомнологи утверждают, что "зимнее" время является более естественным для человеческого организма, хотя адаптация может длиться до 48 часов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможных родственных связях с Татьяной Крупой, задержанной руководителем Хмельницкой МСЭК.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.
Глава Верховной Рады заявил об ожидании новых решений по поставкам F-16 и других истребителей. Франция обещает предоставить Украине самолеты Mirage 2000 в начале нового года и обучать пилотов.
Верховная Рада создаст межфракционные группы для разработки законопроектов по каждому пункту Плана победы президента. Законодательные инициативы будут нарабатываться совместно с Офисом президента и правительством.
Председатель Верховной Рады сообщил о поддержке Плана победы президента всеми фракциями и группами. Парламент включается в реализацию плана, демонстрируя единство относительно его положений.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предостерег о рассылке фейковых сообщений с якобы его аккаунта в Telegram. Он не пользуется этим мессенджером уже почти три года по идеологическим соображениям.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 1 октября посетит инаугурацию новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Цель визита - углубить украинско-мексиканское сотрудничество и усилить международную поддержку Украины.
Национальный Совет Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал это решение историческим и важным шагом к восстановлению справедливости.
Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов, но Бровары не входят в этот список. Городской голова Игорь Сапожко подтвердил, что название города остается неизменным.
Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. Она просит назначить ее членом комитета внешней политики.
Спикер Верховной Рады сообщил о завершении консультаций по законопроекту о запрете УПЦ (МП). По его словам, документ позволит «отскоблить Россию от любых церквей или религиозных организаций» в Украине.
Украина не собирается снижать мобилизационный возраст, несмотря на преимущество РФ в человеческих ресурсах. Вместо этого Украина полагается на инновационные средства ведения войны для асимметричного ответа.
Нардеп Федор Вениславский сообщил, что Россия имеет четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине. По его словам, пока нет законопроекта о демобилизации и не стоит ожидать его в ближайшее время.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о необходимости перезагрузки и реформирования таможенной и налоговой служб. Этот вопрос он обсудил с представителями бизнес-сообщества во время встречи.
Михаил Цимбалюк считает, что вопрос изменения названия Броваров на Бровари следует вынести на местный референдум. Депутат подчеркивает важность учета мнения общества в таких вопросах.