Руслан Стефанчук

рф хочет увеличить количество войск в Украине: нардеп о том, почему демобилизация очень проблематична

Нардеп Федор Вениславский сообщил, что Россия имеет четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине. По его словам, пока нет законопроекта о демобилизации и не стоит ожидать его в ближайшее время.