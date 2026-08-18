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Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук объявил о воздушной тревоге в Киеве и прервал пленарное заседание. Депутаты пройдут в укрытия, работу продолжат после отбоя.

Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве

Верховная Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве, о чем объявил на пленарном заседании председатель ВР Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Детали

"Уважаемые коллеги, в Киеве объявлена воздушная тревога, я прошу всех пройти в безопасные места в соответствии со схемой укрытия", — отметил Стефанчук.

По его словам, заседание продолжат после завершения воздушной тревоги.

Перед этим в ВР принесли присягу два новых народных депутата от "Слуги народа".

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Воздушная тревога
Слуга народа
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Киев