Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве
Киев • УНН
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук объявил о воздушной тревоге в Киеве и прервал пленарное заседание. Депутаты пройдут в укрытия, работу продолжат после отбоя.
Верховная Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве, о чем объявил на пленарном заседании председатель ВР Руслан Стефанчук, пишет УНН.
Детали
"Уважаемые коллеги, в Киеве объявлена воздушная тревога, я прошу всех пройти в безопасные места в соответствии со схемой укрытия", — отметил Стефанчук.
По его словам, заседание продолжат после завершения воздушной тревоги.
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