Верховная Рада прервала заседание из-за воздушной тревоги в Киеве, о чем объявил на пленарном заседании председатель ВР Руслан Стефанчук, пишет УНН.

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"Уважаемые коллеги, в Киеве объявлена воздушная тревога, я прошу всех пройти в безопасные места в соответствии со схемой укрытия", — отметил Стефанчук.

По его словам, заседание продолжат после завершения воздушной тревоги.

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