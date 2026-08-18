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Парламент перервав засідання через повітряну тривогу у Києві

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про повітряну тривогу в Києві та перервав пленарне засідання. Депутати пройдуть до укриттів, роботу продовжать після відбою.

Парламент перервав засідання через повітряну тривогу у Києві

Верховна Рада перервала засідання через повітряну тривогу у Києві, про що оголосив на пленарному засіданні голова ВР Руслан Стефанчук, пише УНН.

Деталі

"Шановні колеги, у Києві оголошено повітряну тривогу, я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схеми укриття", - зазначив Стефанчук.

З його слів, засідання продовжать після завершення повітряної тривоги.

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