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У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були раніше

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Богдан Моркляник та Вікторія Резнікова стали народними депутатами, замінивши Дениса Маслова та Віталія Безгіна. Обидва раніше безуспішно балотувались від партії Слуга народу.

У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були раніше

У Верховній Раді України з’явились два нові народні депутати від фракції "Слуга народу". Про це повідомив нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Цими нардепами є Богдан Моркляник і Вікторія Резнікова. За інформацією аналітичного руху "Чесно", Моркляник з 2008 до 2014 року працював проректором з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Національного університету "Львівська політехніка".

Також він був професором кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету "Львівська політехніка", а згодом працював радником першого віцепрем'єра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, директором державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу", а в 2022 році був мобілізований до Збройних сил України.

Цьогоріч він замінив у парламенті Дениса Маслова, якого призначили міністром юстиції України.

Водночас Резнікова, за даними того ж руху "Чесно", з 2005 до 2011 року працювала викладачкою у Хмельницькому інституті соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

З 2011 до 2019 року працювала доценткою та професоркою кафедри господарського права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. З 2012 до 2017 року була членкинею Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

З 2019 до 2024 року працювала завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Також у 2019 році вона невдало балотувалась до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу".

Цьогоріч вона замінила у парламенті Віталія Безгіна, якого призначили очільником Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що подання Президента на призначення міністрів досі відсутнє у Верховній Раді.

Євген Устименко

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