Подання на міністрів від Президента досі немає - нардеп

Подань від Президента Володимира Зеленського на міністрів в новому уряді, де наразі т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ, у парламенті наразі досі немає, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Останній апдейт по Погоджувальній раді - подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні - невідомо (вже писав, що будуть швидко проводити, коли внесуть). Ніяких деталей по цьому керівництво Ради не має від Президента - написав Железняк.

"Подань від Зеленського на міністрів оборони та закордонних справ - немає", - підтвердив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.

Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп