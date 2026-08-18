Подання на міністрів від Президента досі немає - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що подання Президента на призначення міністрів досі відсутнє у Верховній Раді. Керівництво парламенту не має деталей від Президента щодо цього питання.
Подань від Президента Володимира Зеленського на міністрів в новому уряді, де наразі т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ, у парламенті наразі досі немає, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.
Останній апдейт по Погоджувальній раді - подання на призначення міністрів немає. Чи буде взагалі на цьому тижні - невідомо (вже писав, що будуть швидко проводити, коли внесуть). Ніяких деталей по цьому керівництво Ради не має від Президента
"Подань від Зеленського на міністрів оборони та закордонних справ - немає", - підтвердив нардеп Олексій Гончаренко у соцмережах.
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп16.08.26, 15:10 • 27667 переглядiв