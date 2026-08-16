Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп

Президент Володимир Зеленський досі не вніс до Верховної Ради України не подання на посаду повноцінних очільників міністерств оборони і закордонних справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Деталі

На цю хвилину в Раду Зеленським не внесене подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ. Нагадаю, що пленарний тиждень Ради починається післязавтра - йдеться в дописі нардепа.

Контекст

15 липня Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ, вказавши, що передає наступнику "армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгенія Хмару, якого Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, з посади в.о. голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.