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Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп

Київ • УНН

 • 27303 перегляди

Президент досі не подав до Ради кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ. Пленарний тиждень парламенту розпочнеться післязавтра.

Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп

Президент Володимир Зеленський досі не вніс до Верховної Ради України не подання на посаду повноцінних очільників міністерств оборони і закордонних справ. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Деталі

На цю хвилину в Раду Зеленським не внесене подання на посаду міністра оборони та міністра закордонних справ. Нагадаю, що пленарний тиждень Ради починається післязавтра

- йдеться в дописі нардепа.

Контекст

15 липня Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ, вказавши, що передає наступнику "армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгенія Хмару, якого Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони, з посади в.о. голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Євген Устименко

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